La argentina acusada de racismo en Brasil quedó a un paso de volver al país

Agostina Páez, la joven argentina acusada de racismo en Brasil, quedó este martes a un paso de regresar al país tras una audiencia clave en Río de Janeiro. Aunque resta la firma del juez, la Justicia brasileña avaló un acuerdo que evita la prisión.
La información publicada en medios nacionales, fue confirmada por su abogada, Carla Junqueira, quien explicó que tanto la Fiscalía como la querella no se opusieron a que la joven vuelva a Argentina. Ahora, solo resta definir el monto de la fianza y las condiciones de la reparación.
Qué resolvió la Justicia de Brasil
El giro en la causa se dio durante la audiencia de este martes. Según explicó la defensa, la acusación se redujo a un solo hecho bajo la figura de delito continuado, lo que bajó de manera significativa la pena en expectativa.
En lugar de enfrentar hasta 15 años de prisión por 3 denuncias, el caso quedó encuadrado en una pena menor, que puede ser reemplazada por tareas comunitarias. Además, Páez deberá pagar una multa, que implica una compensación económica a las víctimas.
Su abogada señaló que el juez debe establecer en los próximos días el monto de la caución. Recién entonces podrá concretarse el regreso al país, que la defensa estima podría darse en pocos días.
Cómo ocurrió el caso
El episodio ocurrió el 14 de enero en un bar de Ipanema, donde la joven fue filmada realizando gestos considerados racistas hacia empleados del lugar. El video se viralizó y derivó en una investigación judicial en Brasil.
Desde entonces, Páez permanecía en Río de Janeiro con medidas cautelares, entre ellas una tobillera electrónica y la prohibición de salir del país.
Tras la audiencia, la joven dijo haber pedido disculpas y calificó la situación como “la peor experiencia” de su vida. También expresó preocupación por amenazas recibidas y aseguró que no se sentirá tranquila hasta regresar a Argentina.
Por qué no intervino el gobierno
El caso dejó en claro los límites de la actuación del Estado argentino cuando un ciudadano enfrenta una causa penal en el exterior.
Al tratarse de un hecho ocurrido en Brasil, la Justicia de ese país tiene competencia exclusiva. Esto implica que ninguna autoridad argentina puede decidir sobre la libertad o el traslado de la persona.
La asistencia consular, en estos casos, se limita a garantizar defensa legal, contacto con la familia y condiciones adecuadas durante el proceso. La posibilidad de regresar al país depende únicamente de lo que resuelva la Justicia local.