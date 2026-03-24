La argentina acusada de racismo en Brasil quedó a un paso de volver al país

En lugar de enfrentar hasta 15 años de prisión por 3 denuncias, el caso quedó encuadrado en una pena menor, que puede ser reemplazada por tareas comunitarias. Además, Páez deberá pagar una multa, que implica una compensación económica a las víctimas.

Su abogada señaló que el juez debe establecer en los próximos días el monto de la caución. Recién entonces podrá concretarse el regreso al país, que la defensa estima podría darse en pocos días.

Cómo ocurrió el caso

agostina2 La joven realizó gestos racistas y quedó detenida en Brasil. Tras pagar una multa y realizar trabajos comunitarios, podrá volver a Argentina.

El episodio ocurrió el 14 de enero en un bar de Ipanema, donde la joven fue filmada realizando gestos considerados racistas hacia empleados del lugar. El video se viralizó y derivó en una investigación judicial en Brasil.

Desde entonces, Páez permanecía en Río de Janeiro con medidas cautelares, entre ellas una tobillera electrónica y la prohibición de salir del país.

Tras la audiencia, la joven dijo haber pedido disculpas y calificó la situación como “la peor experiencia” de su vida. También expresó preocupación por amenazas recibidas y aseguró que no se sentirá tranquila hasta regresar a Argentina.

Por qué no intervino el gobierno

El caso dejó en claro los límites de la actuación del Estado argentino cuando un ciudadano enfrenta una causa penal en el exterior.

Al tratarse de un hecho ocurrido en Brasil, la Justicia de ese país tiene competencia exclusiva. Esto implica que ninguna autoridad argentina puede decidir sobre la libertad o el traslado de la persona.

La asistencia consular, en estos casos, se limita a garantizar defensa legal, contacto con la familia y condiciones adecuadas durante el proceso. La posibilidad de regresar al país depende únicamente de lo que resuelva la Justicia local.