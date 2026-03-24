El juicio contra Agostina Páez, la abogada argentina acusada de racismo en la puerta de un boliche en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, comenzará este martes. La mujer podría quedar en breve las rejas, a pesar del pedido de su abogada
"Vas a morir": bajo amenazas por racismo comienza el juicio contra la abogada argentina en Brasil
Agostina Páez se encuentra detenida con prisión domiciliaria en Brasil por racismo. Ester martes comienza el juicio, por el que arriesga una dura condena
Fuentes del caso informaron que la parte acusatoria, la fiscalía y la querella expondrán sus conclusiones en la primera audiencia en el Tribunal Penal N°37, a cargo del juez Guilherme Schilling Pollo Duarte.
Racismo en Brasil: de cuánto es la condena que pide la querella
Agostina Páez se encuentra detenida con prisión domiciliaria por tres hechos de injuria racial, un delito que forma parte del marco legal contra el racismo en Brasil, mientras que la querella pidió 15 años de condena.
El conflicto que derivó en su detención se originó, según la versión de la imputada, por una discusión sobre una cuenta mal cobrada mientras vacacionaba con amigas.
La joven de 29 años, representada por la abogada Carla Junqueira, consignó que se retiró del lugar a los gritos tras un cruce con los mozos, pero su gesto discriminatorio quedó registrado en un video que se volvió viral y sirvió como prueba fundamental para la justicia brasileña.
En un video que publicó la oriunda de Santiago del Estero en sus redes sociales, consideró el hecho como “una reacción muy grave” y añadió: “Por eso quiero pedir disculpas públicamente, algo que quería hacer anteriormente y, por recomendación de mi defensa anterior, no lo hice”.
Amanazas en las redes tras el racismo
La abogada argentina Agostina Páez, procesada en Brasil por presuntos gestos de racismo hacia un mozo, había denunciado hace un tiempo ya haber recibido una violenta ola de amenazas de muerte y hostigamiento a través de sus redes sociales.
Según las capturas difundidas por la propia abogada, los mensajes incluyen insultos xenófobos, advertencias de que "no tendrá paz" y frases explícitas como "vas a morir" o "cuidado al caminar sola", provenientes de usuarios tanto brasileños como argentinos que exigen "justicia por mano propia".
Además de las intimidaciones físicas, Agostina Páez reportó mensajes cargados de contenido sexual violento y degradante, donde se la insta a "bailar como un mono" y se le desea que sufra abusos en prisión. El acoso digital escaló al punto de involucrar a su entorno familiar y laboral, mientras su defensa intenta avanzar con un recurso de hábeas corpus para cuestionar el proceso judicial y garantizar su seguridad e integridad ante la exposición pública que atraviesa en el país vecino.