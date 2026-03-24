"Vas a morir": bajo amenazas por racismo comienza el juicio contra la abogada argentina en Brasil

El conflicto que derivó en su detención se originó, según la versión de la imputada, por una discusión sobre una cuenta mal cobrada mientras vacacionaba con amigas.

La joven de 29 años, representada por la abogada Carla Junqueira, consignó que se retiró del lugar a los gritos tras un cruce con los mozos, pero su gesto discriminatorio quedó registrado en un video que se volvió viral y sirvió como prueba fundamental para la justicia brasileña.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SebasTempone/status/2012646122418762081&partner=&hide_thread=false Esta es la la Dra. Agostina Paez quien se encuentra bajo un proceso legal en Brasil y no puede salir del país luego de discriminar a un empleado de un resto. https://t.co/cT2qfYlXAa pic.twitter.com/1AYmhEX1fv — Sebas Tempone (@SebasTempone) January 17, 2026

En un video que publicó la oriunda de Santiago del Estero en sus redes sociales, consideró el hecho como “una reacción muy grave” y añadió: “Por eso quiero pedir disculpas públicamente, algo que quería hacer anteriormente y, por recomendación de mi defensa anterior, no lo hice”.

Amanazas en las redes tras el racismo

La abogada argentina Agostina Páez, procesada en Brasil por presuntos gestos de racismo hacia un mozo, había denunciado hace un tiempo ya haber recibido una violenta ola de amenazas de muerte y hostigamiento a través de sus redes sociales.

Según las capturas difundidas por la propia abogada, los mensajes incluyen insultos xenófobos, advertencias de que "no tendrá paz" y frases explícitas como "vas a morir" o "cuidado al caminar sola", provenientes de usuarios tanto brasileños como argentinos que exigen "justicia por mano propia".

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Además de las intimidaciones físicas, Agostina Páez reportó mensajes cargados de contenido sexual violento y degradante, donde se la insta a "bailar como un mono" y se le desea que sufra abusos en prisión. El acoso digital escaló al punto de involucrar a su entorno familiar y laboral, mientras su defensa intenta avanzar con un recurso de hábeas corpus para cuestionar el proceso judicial y garantizar su seguridad e integridad ante la exposición pública que atraviesa en el país vecino.