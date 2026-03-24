Qué significa que tu gato se acueste sobre tu computadora y por qué es algo positivo

Al colocarse sobre tu herramienta de trabajo, están practicando lo que los expertos llaman comportamiento de espejo. Esto significa que tu mascota desea realizar la misma actividad que tú para sentirse integrada.

Por otro lado, tienes que entender que la computadora es una fuente de calor constante. La temperatura corporal ideal de los gatos es superior a la humana, por lo que buscan superficies que les ayuden a mantener su energía térmica sin esfuerzo.

Al frotar su cuerpo contra la computadora, tu gato deposita feromonas que mezclan su olor con el tuyo, creando un "aroma familiar" que reduce el estrés ambiental para ambos.

gato, mascota

Si bien es un gesto de cariño, a veces necesitamos las manos libres. Para no romper ese vínculo positivo, puedes colocar una cama con una almohadilla térmica cerca de tu escritorio o una caja de cartón a la misma altura de tu mesa.

Ya lo sabes, la próxima vez que veas a tu gato acostado encima de tu computadora, no te desesperes. Ahora sabes qué significa y ves que es algo completamente positivo, que resalta el vinculo que tienes con tu mascota.

Cuál es la temperatura corporal de los gatos

Los gatitos recién nacidos no pueden regular su temperatura por sí mismos y suelen estar entre 35,5°C y 36,5°C. Dependen totalmente del calor de su madre para sobrevivir.

La temperatura corporal normal de un gato adulto es significativamente más alta que la de los seres humanos. Se sitúa generalmente en el rango de los 38,1 y los 39,2 grados.