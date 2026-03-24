Qué significa que tu gato se acueste sobre tu computadora y por qué es algo positivo

Aunque para muchos dueños el hecho de que su gato se acueste encima de su computadora representa una interrupción molesta, lo cierto es que este comportamiento esconde un trasfondo fascinante sobre la psicología del mundo de los felinos. A continuación, se analizará esta actitud cada vez más común.
Lejos de ser un capricho o una molestia, lo cierto es que esta es una de las demostraciones más positivas que tu mascota pueda darte. ¿qué significa?
Por qué tu gato se acuesta encima de tu computadora
La razón principal por la que tu gato elige tu computadora no es para sabotear tu trabajo, sino porque te considera su figura de referencia. Los gatos son animales territoriales y sociales a su manera.
Al colocarse sobre tu herramienta de trabajo, están practicando lo que los expertos llaman comportamiento de espejo. Esto significa que tu mascota desea realizar la misma actividad que tú para sentirse integrada.
Por otro lado, tienes que entender que la computadora es una fuente de calor constante. La temperatura corporal ideal de los gatos es superior a la humana, por lo que buscan superficies que les ayuden a mantener su energía térmica sin esfuerzo.
Al frotar su cuerpo contra la computadora, tu gato deposita feromonas que mezclan su olor con el tuyo, creando un "aroma familiar" que reduce el estrés ambiental para ambos.
Si bien es un gesto de cariño, a veces necesitamos las manos libres. Para no romper ese vínculo positivo, puedes colocar una cama con una almohadilla térmica cerca de tu escritorio o una caja de cartón a la misma altura de tu mesa.
Ya lo sabes, la próxima vez que veas a tu gato acostado encima de tu computadora, no te desesperes. Ahora sabes qué significa y ves que es algo completamente positivo, que resalta el vinculo que tienes con tu mascota.
Cuál es la temperatura corporal de los gatos
Los gatitos recién nacidos no pueden regular su temperatura por sí mismos y suelen estar entre 35,5°C y 36,5°C. Dependen totalmente del calor de su madre para sobrevivir.
La temperatura corporal normal de un gato adulto es significativamente más alta que la de los seres humanos. Se sitúa generalmente en el rango de los 38,1 y los 39,2 grados.