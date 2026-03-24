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Fue presentado el vino en homenaje al hockey sobre patines argentino

Fue presentado en Mendoza el vino en homenaje al hockey sobre patines argentino. El lanzamiento se realizó en el marco de la realización del Torneo Vendimia Master

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
El vino Gran hockey sobre patines argentino que fue presentado en Mendoza.

El vino "Gran hockey sobre patines argentino" que fue presentado en Mendoza.

Foto: Comité Nacional de Hockey

Fue presentado el viernes pasado en el espacio cultural Cristóforo Colombo (Tomba 246, de Godoy Cruz), de Mendoza el vino denominado "Gran hockey sobre patines argentino". El lanzamiento que realizó el Comité Nacional Técnico se dio en el marco de la realización del Torneo Internacional Vendimia Master.

Estuvieron en el acto Roberto Roldán (fue campeón del mundo con la Selección argentina), presidente del Comité Nacional; Cristian Navarro, presidente de la Asociación Mendocina de Patín (AMP), y organizadores del Vendimia Master de hockey sobre patines.

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El titular de la Asociación Mendocina de Patín, Cristian Navarro y el presidente del Comité Nacional, Roberto Roldán estuvieron en el evento.

El titular de la Asociación Mendocina de Patín, Cristian Navarro y el presidente del Comité Nacional, Roberto Roldán estuvieron en el evento.

Con el lanzamiento del "Vino Homenaje al Gran Hockey sobre Patines Argentino", la Confederación Argentina de Patinaje y el Comité Nacional de Hockey sobre Patines, junto al emprendimiento Wine Sports MZA, buscan unir dos símbolos profundamente arraigados en la cultura cuyana: el deporte y el vino.

"Este proyecto no es solo un producto, sino un homenaje a la historia del hockey argentino, a sus campeones, a sus clubes y a todos aquellos que han dedicado su vida a este deporte", detalló el Comité Nacional.

"Cada botella representa la pasión de las pistas, el espíritu de equipo y el orgullo de una tradición deportiva que ha dado innumerables alegrías al país", dijo.

"Creemos en el poder del deporte para generar identidad, encuentro y desarrollo, y en la capacidad del vino argentino para contar historias al mundo", especificó.

"Presentamos un Malbec Premium – Edición Limitada, que celebra la grandeza del hockey sobre patines argentino y acompaña un evento emblemático como la XIII Edición del Torneo Internacional Vendimia Master 2026", concluyó.

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