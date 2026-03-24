Fue presentado el vino en homenaje al hockey sobre patines argentino

"Este proyecto no es solo un producto, sino un homenaje a la historia del hockey argentino, a sus campeones, a sus clubes y a todos aquellos que han dedicado su vida a este deporte", detalló el Comité Nacional.

"Cada botella representa la pasión de las pistas, el espíritu de equipo y el orgullo de una tradición deportiva que ha dado innumerables alegrías al país", dijo.

"Creemos en el poder del deporte para generar identidad, encuentro y desarrollo, y en la capacidad del vino argentino para contar historias al mundo", especificó.

"Presentamos un Malbec Premium – Edición Limitada, que celebra la grandeza del hockey sobre patines argentino y acompaña un evento emblemático como la XIII Edición del Torneo Internacional Vendimia Master 2026", concluyó.