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Hockey sobre patines: todos los resultados de la primera fecha de los torneos Apertura de varones y damas

Se iniciaron el pasado fin de semana los Torneos Apertura de varones y damas senior de hockey sobre patines que organizan la Asociación Mendocina de Patín

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Banco Mendoza debutó con un triunfo en el Torneo Apertura de hockey sobre patines.

Banco Mendoza debutó con un triunfo en el Torneo Apertura de hockey sobre patines.

Comenzaron el pasado fin de semana los Torneos Apertura 2026 de varones y damas senior de hockey sobre patines que organizan la Asociación Mendocina de Patín (AMP).

En el certamen de varones, el campeón del Torneo Vendimia Banco Mendoza le ganó a Maipú/Giol por 4 a 0, de visitante. Los goles del conjunto dirigido por Jorge Videla fueron anotados por Facundo Cárdenas (2), Renzo De la Reta e Ignacio Lázzaro en contra.

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IMPSA gole&oacute; a Godoy Cruz.

IMPSA goleó a Godoy Cruz.

El último campeón mendocino, Casa de Italia, superó por 3 a 1 a Atlético Palmira, de local, con tantos de Mateo Lucero (2) y de Marcio Sisti. Para los Jarilleros, descontó Nicolás Patti.

En otro buen partido, Leonardo Murialdo, que ya concretó la vuelta de su goleador Joaquín Vargas, se impuso a Petroleros/YPF por 6 a 2, con conquistas de Elías Salomón (2), Francisco Pancho Nardi, Facundo Lana, Adolfo Isoler y Lucas Sottano. Para los locales anotaron David Vianna y Matías Baieli.

IMPSA superó con amplitud a Godoy Cruz por 9 a 0, de local, con anotaciones de Thiago Manrique (2), Rodrigo Politino (2), Leonardo Zabala, Paul Bonet, Lucas Mannino, Santiago Brandoni y Joaquín González.

Atlético San Martín le ganó a Bernardino Rivadavia por 4 a 2, en la pista auriazul. Los goleadores del ganador fueron Marcos Lombino (2), Stéfano Giovanini y Valentín Funes; para los dueños de casa marcaron Luciano Lanza y Genaro Donadel.

Por último, Talleres A derrotó a Talleres B por 7 a 5, con goles de Kasen Salomón (3), Franco Montecino (2), Juan Sampieri y Tomás Puebla. Para el quinteto perdedor descontaron Enrique Muzzio (2), Fausto Innella (2) y Nahuel Silvestri.

Hockey sobre patines: los resultados de las damas

Los resultados de la primera fecha del Apertura de damas, fueron:

  • Petroleros/YPF 0 - Talleres A 5
  • Godoy Cruz 4 - Murialdo 2
  • Maipú/Giol B - Maipú/Giol A 0
  • IMPSA A 1 - IMPSA B 11

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