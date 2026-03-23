Hockey sobre patines: todos los resultados de la primera fecha de los torneos Apertura de varones y damas

En otro buen partido, Leonardo Murialdo, que ya concretó la vuelta de su goleador Joaquín Vargas, se impuso a Petroleros/YPF por 6 a 2, con conquistas de Elías Salomón (2), Francisco Pancho Nardi, Facundo Lana, Adolfo Isoler y Lucas Sottano. Para los locales anotaron David Vianna y Matías Baieli.

IMPSA superó con amplitud a Godoy Cruz por 9 a 0, de local, con anotaciones de Thiago Manrique (2), Rodrigo Politino (2), Leonardo Zabala, Paul Bonet, Lucas Mannino, Santiago Brandoni y Joaquín González.

Atlético San Martín le ganó a Bernardino Rivadavia por 4 a 2, en la pista auriazul. Los goleadores del ganador fueron Marcos Lombino (2), Stéfano Giovanini y Valentín Funes; para los dueños de casa marcaron Luciano Lanza y Genaro Donadel.

Por último, Talleres A derrotó a Talleres B por 7 a 5, con goles de Kasen Salomón (3), Franco Montecino (2), Juan Sampieri y Tomás Puebla. Para el quinteto perdedor descontaron Enrique Muzzio (2), Fausto Innella (2) y Nahuel Silvestri.

Hockey sobre patines: los resultados de las damas

Los resultados de la primera fecha del Apertura de damas, fueron: