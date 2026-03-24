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Torneo Apertura

Joaquín Sastre dirigió la práctica de Gimnasia y Esgrima mientras se define el nuevo entrenador

Joaquín Sastre, el director deportivo de Gimnasia y Esgrima, dirigió el entrenamiento este martes tras la salida de Ariel Broggi. Se definirá al nuevo DT

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Joaquín Sastre, el director deportivo de Gimnasia y Esgrima, habló sobre la salida de Ariel Broggi y sobre la llegada del nuevo DT.

Joaquín Sastre, el director deportivo de Gimnasia y Esgrima, habló sobre la salida de Ariel Broggi y sobre la llegada del nuevo DT.

Joaquín Sastre este martes estuvo a cargo de la práctica de Gimnasia y Esgrima, tras la salida de Ariel Broggi como entrenador. El director deportivo mensana fue ayudante de campo de Luca Marcogiuseppe en el 2022 y luego entrenador en el torneo de la Primera Nacional de 2023.

Joaquín Sastre está al frente del equipo del Parque mientras la dirigencia define al nuevo entrenador. Guillermo Farré, Martín Palermo y el Kily González son los candidatos.

hinchas d gimnasia y esgrima
Algunos hinchas de Gimnasia y Esgrima estuvieron presentes en el estadio Víctor Legrotaglie.

Algunos hinchas de Gimnasia y Esgrima estuvieron presentes en el estadio Víctor Legrotaglie.

Joaquín Sastre, que fue artífice del armado del plantel que ascendió a Primera División, dejó sus sensaciones sobre la salida de Ariel Broggi y tras el entrenamiento en el estadio Víctor Legrotaglie explicó. "Me ha tocado estar del lado de ser entrenador y no es grato, tenemos que salir adelante. Tenemos que realizar autocrítica todos, el entrenador que llegue nos dará algo diferente, pero no va a venir un salvador".

Embed - La palabra de Joaquín Sastre, el director deportivo de Gimnasia y Esgrima

Con respecto al análisis de este torneo Apertura, afirmó: "Tenemos un plantel con el que hemos hecho merecimientos para estar más arriba en la tabla. Sentimos la necesidad que había que hacer un cambio junto a la comisión directiva por la seguidilla de partidos sin ganar".

Joaquín Sastre y los entrenadores que pueden venir a Gimnasia y Esgrima

Con respecto al perfil del DT que buscan, el contador admitió: "Nosotros escuchamos a muchos entrenadores, no descartamos a ninguno. Después con información tomaremos la decisión final sobre el entrenador y buscaremos a la persona indicada para este momento, nos vamos nutriendo con las distintas entrevistas y esperemos que sea la correcta".

La voz del hincha de Gimnasia y Esgrima

Algunos simpatizantes de Gimnasia y Esgrima estuvieron presentes en el estadio Víctor Legrotaglie. Con respecto a la salida de Ariel Broggi, Juan dejó sus sensaciones: "Fue el momento justo; se había cumplido un ciclo. Ezequiel Medrán se fue por mucho menos".

"Ahora veremos el entrenador que venga, tenemos que sacar puntos. El objetivo es poder mantener la categoría, no estamos mal", añadió.

Embed - La voz del hincha de Gimnasia y Esgrima

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