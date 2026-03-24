Joaquín Sastre dirigió la práctica de Gimnasia y Esgrima mientras se define el nuevo entrenador

Embed - La palabra de Joaquín Sastre, el director deportivo de Gimnasia y Esgrima

Con respecto al análisis de este torneo Apertura, afirmó: "Tenemos un plantel con el que hemos hecho merecimientos para estar más arriba en la tabla. Sentimos la necesidad que había que hacer un cambio junto a la comisión directiva por la seguidilla de partidos sin ganar".

Joaquín Sastre y los entrenadores que pueden venir a Gimnasia y Esgrima

Con respecto al perfil del DT que buscan, el contador admitió: "Nosotros escuchamos a muchos entrenadores, no descartamos a ninguno. Después con información tomaremos la decisión final sobre el entrenador y buscaremos a la persona indicada para este momento, nos vamos nutriendo con las distintas entrevistas y esperemos que sea la correcta".

La voz del hincha de Gimnasia y Esgrima

Algunos simpatizantes de Gimnasia y Esgrima estuvieron presentes en el estadio Víctor Legrotaglie. Con respecto a la salida de Ariel Broggi, Juan dejó sus sensaciones: "Fue el momento justo; se había cumplido un ciclo. Ezequiel Medrán se fue por mucho menos".

"Ahora veremos el entrenador que venga, tenemos que sacar puntos. El objetivo es poder mantener la categoría, no estamos mal", añadió.