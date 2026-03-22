Francisco Cerúndolo vs. Daniil Medvedev en la tercera ronda del Miami Open: cuándo juegan y dónde verlo

El ganador de este encuentro jugará en octavos de final contra el vencedor entre el francés Hugo Umbert, favorito número 31, y el kazajo Alexander Shevchenko.

Tomás Etcheverry está en octavos de final en el Miami Open 2026

Tomás Etcheverry superó al español Rafael Jodar, surgido de la qualy, por 7-5 y 6-4 en la tercera ronda del Miami Open, y avanzó a los octavos de final donde su rival será el ganador entre el estadounidense Tommy Paul (22) y el belga Raphael Colignon.

Embed - TOMY ETCHEVERRY LUCHÓ CON BUEN JUEGO Y AVANZÓ A LA PRÓXIMA RONDA EN MIAMI | RESUMEN

Etcheverry, de buen año, dejó atrás su temprana eliminación en Indian Wells y se metió entre los 16 mejores del certamen.