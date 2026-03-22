Francisco Cerúndolo vs. Daniil Medvedev en la tercera ronda del Miami Open: cuándo juegan y dónde verlo

Francisco Cerúndolo, preclasificado 18, se medirá con el ruso Daniil Medvedev en uno de los partidos más atractivos de la tercera ronda del Miami Open, segundo Masters 1000 de la jornada.
Francisco Cerúndolo se medirá con el ruso Daniil Medvedev en uno de los partidos más atractivos de la tercera ronda del Miami Open.
Francisco Cerúndolo, preclasificado 18, se medirá con el ruso Daniil Medvedev en uno de los partidos más atractivos de la tercera ronda del Miami Open, segundo Masters 1000 de la jornada.
El mejor tenista argentino del momento le ganó el sábado a Thiago Tirante por 6-4 y 6-2 y el ruso, de buen comienzo de año, se recuperó de un mal inicio para ganarle al japonés Rei Sakamoto por 6-7 (10), 6-3 y 6-1.
El primer duelo del historial entre Cerúndolo y Medvedev aún no tiene horario definido, pero se jugará este lunes con TV en vivo por ESPN y Disney Plus.
El ganador de este encuentro jugará en octavos de final contra el vencedor entre el francés Hugo Umbert, favorito número 31, y el kazajo Alexander Shevchenko.
Tomás Etcheverry superó al español Rafael Jodar, surgido de la qualy, por 7-5 y 6-4 en la tercera ronda del Miami Open, y avanzó a los octavos de final donde su rival será el ganador entre el estadounidense Tommy Paul (22) y el belga Raphael Colignon.
Etcheverry, de buen año, dejó atrás su temprana eliminación en Indian Wells y se metió entre los 16 mejores del certamen.