Jugó en San Lorenzo y reveló haber sufrido un severa depresión: "Pensaba boludeces"

“Yo nunca hablé con nadie ni nada, pero llegó un punto en el que estaba en el quincho de mi casa en Buenos Aires y mi mujer me veía mal hasta que llamé al psicólogo de San Lorenzo llorando”, comenzó su relato Donatti, que jugó en el “Ciclón” entre 2020 y 2022, en declaraciones televisivas.

donatti 2.jpg Alejandro Donatti es hincha de San Lorenzo y pasó el peor momento de su vida cuando estaba en el club.

Con respecto a aquella situación, recordó que le dijo al psicólogo del club “que no aguantaba más de la cabeza, que tenía miedo porque pensaba boludeces… Me hizo hablar con un psiquiatra y ahí me diagnosticaron con depresión avanzada”. Y continuó: “Tomaba dos pastillas y ellos me llamaban todos los días para saber qué pasaba”.