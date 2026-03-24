Selección argentina: la probable formación vs. Mauritania y las novedades del entrenamiento

El entrenador de laSelección argentina, Lionel Scaloni define los once que se medirán en el amistoso con Mauritania, en La Bombonera por la fecha FIFA, que se disputará el próximo viernes a las 20.15, como parte de la preparación para el Mundial 2026. El elenco nacional tuvo su primera práctica este martes para la doble fecha FIFA, ya que también jugará con Zambia.
El combinado nacional practicó en el predio Lionel Andrés Messi que posee la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza, un día después de la llegada de los jugadores a la concentración.
Messi arribó al Aeropuerto de Ezeiza a las 6:45 de la mañana de este martes, luego de haber alcanzado un nuevo hito en su carrera, al llegar a los 900 goles en la semana pasada.
Los defensores Lucas Martínez Quarta y Agustín Giay, el mediocampista Franco Mastantuono y el delantero Joaquín Panichelli se sumaron a la convocatoria en las últimas horas.
El entrenador Lionel Scaloni dirigió el entrenamiento de la Selección argentina buscando además terminar de conformar el plantel para completar la prelista de buena fe, de hasta 35 jugadores, la cual deberá ser confirmada el 11 de mayo.
El elenco albiceleste debió recurrir a jugar dos amistosos con dos equipos africanos sin historia, como Mauritania y Zambia, ante la imposibilidad de disputar la Finalissima con España, que se canceló.
La probable formación de la Selección argentina vs. Mauritania:
La siguiente es la probable formación de Scaloni de cara al duelo del viernes: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico o Valentín Barco; Giuliano Simeone; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás Paz; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez