Selección argentina: la probable formación vs. Mauritania y las novedades del entrenamiento

Los defensores Lucas Martínez Quarta y Agustín Giay, el mediocampista Franco Mastantuono y el delantero Joaquín Panichelli se sumaron a la convocatoria en las últimas horas.

El entrenador Lionel Scaloni dirigió el entrenamiento de la Selección argentina buscando además terminar de conformar el plantel para completar la prelista de buena fe, de hasta 35 jugadores, la cual deberá ser confirmada el 11 de mayo.

paredes-seleccion-argentina Leandro Paredes levanta la pierna y disputa la pelota en la práctica albiceleste.

El elenco albiceleste debió recurrir a jugar dos amistosos con dos equipos africanos sin historia, como Mauritania y Zambia, ante la imposibilidad de disputar la Finalissima con España, que se canceló.

La probable formación de la Selección argentina vs. Mauritania:

La siguiente es la probable formación de Scaloni de cara al duelo del viernes: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico o Valentín Barco; Giuliano Simeone; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás Paz; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez