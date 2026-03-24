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Sorpresa en la Selección argentina: Scaloni convocó al reemplazante del lesionado Gonzalo Montiel

El DT de la Selección argentina. Lionel Scaloni, convocó a un joven defensor en reemplazo del lesionado Gonzalo Montiel de cara a los partidos ante Mauritania y Zambia

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Scaloni convocó al reemplazante de Gonzalo Montiel en la Selección argentina.

Scaloni convocó al reemplazante de Gonzalo Montiel en la Selección argentina.

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, convocó al reemplazante del lesionado Gonzalo Montiel de cara a los partidos ante Mauritania y Zambia. Llamó a un joven defensor. Se trata del lateral derecho Agustín Giay, de solo 22 años.

Así lo dijo la dijo la cuenta oficial de la Selección argentina en las redes: "El futbolista de Palmeiras Agustín Giay se sube a la convocatoria para la doble fecha de amistosos".

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Giay ya jug&oacute; en los juveniles de la Selecci&oacute;n argentina.

Giay ya jugó en los juveniles de la Selección argentina.

Montiel sufrió un desgarro el domingo pasado en el triunfo por 2 a 0 de River sobre Estudiantes de Río Cuarto, en Córdoba, por la 12ª fecha del Torneo Apertura.

Giay tendrá su primera chance con la Selección argentina y así luchará por conseguir un lugar en la lista de convocados para el Mundial 2026.

Giay debutó en el 2022 en San Lorenzo y en el 2024 fue vendido al Palmeiras de Brasil, que hace años es uno de los mejores equipos del continente.

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Agust&iacute;n Giay juega en el Palmeiras.

Agustín Giay juega en el Palmeiras.

El jugador nacido San Carlos Centro (Santa Fe) había representado a la Albiceleste en la Sub 15 y Sub 20.

La Selección argentina tendrá su primera práctica este martes por la tarde.

El elenco nacional se medirá este viernes a las 20.15 con Mauritania y el martes 31 en el mismo horario el conjunto albiceleste jugará con Zambia. Ambos partidos tendrán lugar en La Bombonera.

La lista de la Selección argentina:

  • Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso.
  • Defensores: Nahuel Molina, Agustín Giay, Cristian Romero, Lucas Martínez Quarta, Marcos Senesi, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios, Nicolás Tagliafico, Gabriel Rojas y Marcos Acuña.
  • Volantes: Leandro Paredes, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Valentín Barco, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Nicolás Paz, Thiago Almada y Franco Mastantuono.
  • Delanteros: Lionel Messi, Giuliano Simeone, Gianluca Prestianni, Nicolás González, José Manuel López, Julián Álvarez y Joaquín Panichelli.

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