Sorpresa en la Selección argentina: Scaloni convocó al reemplazante del lesionado Gonzalo Montiel

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, convocó al reemplazante del lesionado Gonzalo Montiel de cara a los partidos ante Mauritania y Zambia. Llamó a un joven defensor. Se trata del lateral derecho Agustín Giay, de solo 22 años.
El DT de la Selección argentina. Lionel Scaloni, convocó a un joven defensor en reemplazo del lesionado Gonzalo Montiel de cara a los partidos ante Mauritania y Zambia
El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, convocó al reemplazante del lesionado Gonzalo Montiel de cara a los partidos ante Mauritania y Zambia. Llamó a un joven defensor. Se trata del lateral derecho Agustín Giay, de solo 22 años.
Así lo dijo la dijo la cuenta oficial de la Selección argentina en las redes: "El futbolista de Palmeiras Agustín Giay se sube a la convocatoria para la doble fecha de amistosos".
Montiel sufrió un desgarro el domingo pasado en el triunfo por 2 a 0 de River sobre Estudiantes de Río Cuarto, en Córdoba, por la 12ª fecha del Torneo Apertura.
Giay tendrá su primera chance con la Selección argentina y así luchará por conseguir un lugar en la lista de convocados para el Mundial 2026.
Giay debutó en el 2022 en San Lorenzo y en el 2024 fue vendido al Palmeiras de Brasil, que hace años es uno de los mejores equipos del continente.
El jugador nacido San Carlos Centro (Santa Fe) había representado a la Albiceleste en la Sub 15 y Sub 20.
La Selección argentina tendrá su primera práctica este martes por la tarde.
El elenco nacional se medirá este viernes a las 20.15 con Mauritania y el martes 31 en el mismo horario el conjunto albiceleste jugará con Zambia. Ambos partidos tendrán lugar en La Bombonera.