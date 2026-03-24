Sorpresa en la Selección argentina: Scaloni convocó al reemplazante del lesionado Gonzalo Montiel

Giay tendrá su primera chance con la Selección argentina y así luchará por conseguir un lugar en la lista de convocados para el Mundial 2026.

Giay debutó en el 2022 en San Lorenzo y en el 2024 fue vendido al Palmeiras de Brasil, que hace años es uno de los mejores equipos del continente.

agustin-giay Agustín Giay juega en el Palmeiras.

El jugador nacido San Carlos Centro (Santa Fe) había representado a la Albiceleste en la Sub 15 y Sub 20.

La Selección argentina tendrá su primera práctica este martes por la tarde.

El elenco nacional se medirá este viernes a las 20.15 con Mauritania y el martes 31 en el mismo horario el conjunto albiceleste jugará con Zambia. Ambos partidos tendrán lugar en La Bombonera.

La lista de la Selección argentina: