La Selección argentina tuvo una baja de último momento: a qué jugador convocó Scaloni

El entrenador de laSelección argentina, Lionel Scaloni, desafectó de cara a los amistosos ante Mauritania y Zambia, que son preparatorios para el Mundial 2026. El defensor del Olympique de Marsella Leonardo Balerdi se quedó afuera de la Albiceleste por lesión y el marcador central de River Lucas Martínez Quarta fue convocado en su lugar.
La noticia fue confirmada a través de las plataformas digitales del elenco nacional. "El futbolista Leonardo Balerdi queda desafectado de la nómina por lesión. En su reemplazo, el cuerpo técnico convoca a Lucas Martínez Quarta”, se detalló en el comunicado.
Balerdi, que ganó mucho terreno en el último año en la Selección argentina, se complicaría de cara a la lista final de convocados para el Mundial 2026.
Martínez Quarta deberá aprovechar la chance en estos amistosos y convencer al técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, de que lo convoque para el Mundial que empieza en solo 80 días.
Se suman los jugadores a la Selección argentina
Los jugadores de la Selección argentina empiezan a llegar al país, para comenzar la preparación de cara a los amistosos frente a Mauritania y Zambia. Tres de los que hablaron con la prensa fueron los mediocampistas Alexis Mac Allister y Enzo Fernández y el defensor Nicolás Otamendi.
Mac Allister se refirió al hecho de jugar con Messi y reconoció que "siempre es lindo jugar con él", a la vez que se lamentó por la cancelación de la Finalissima ante España: "Es una lástima, era un lindo partido. Creo que los partidos se ganan en la cancha, somos jugadores y queremos jugar".
Además, confesó que no vio nada sobre los rivales de la Selección argentina en el Mundial porque está “enfocado en lo que está pasando en el Liverpool”.