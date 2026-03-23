La Selección argentina tuvo una baja de último momento: a qué jugador convocó Scaloni

Martínez Quarta deberá aprovechar la chance en estos amistosos y convencer al técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, de que lo convoque para el Mundial que empieza en solo 80 días.

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Se suman los jugadores a la Selección argentina

Los jugadores de la Selección argentina empiezan a llegar al país, para comenzar la preparación de cara a los amistosos frente a Mauritania y Zambia. Tres de los que hablaron con la prensa fueron los mediocampistas Alexis Mac Allister y Enzo Fernández y el defensor Nicolás Otamendi.

Mac Allister se refirió al hecho de jugar con Messi y reconoció que "siempre es lindo jugar con él", a la vez que se lamentó por la cancelación de la Finalissima ante España: "Es una lástima, era un lindo partido. Creo que los partidos se ganan en la cancha, somos jugadores y queremos jugar".

Además, confesó que no vio nada sobre los rivales de la Selección argentina en el Mundial porque está “enfocado en lo que está pasando en el Liverpool”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsAR/status/2036090988351881640&partner=&hide_thread=false "¿SOMOS BICAMPEONES DE LA FINALISSIMA? YO CREO QUE LOS PARTIDOS SE GANAN EN LA CANCHA"



La palabra de Alexis Mac Allister en su llegada a la Argentina para sumarse a la selección.



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Fernández expresó su tristeza por no disputar la Finalissima: "Me hubiese encantado jugarla. Ahora a disfrutar con los compañeros".

Además, subrayó: ”Tratamos de tomar responsabilidad con el rival que sea y jugar lo mejor posible”.

Otro de los jugadores que frenó para hablar con la prensa fue el defensor Nicolás Otamendi, quien reveló que finalizará su etapa en la Selección argentina después del Mundial: "Es un hecho".

Con respecto a la Finalissima, dijo: "Todo lo que sea un trofeo, y más para nuestro país, es algo lindo. Es una lástima que no se dio, pero nos quedan dos amistosos".