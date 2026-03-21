El contundente comunicado de Guatemala a la Selección argentina tras la suspensión del amistoso

Es por esto que Guatemala, que ya tenía pactado un partido amistoso en Italia, se vio imposibilitada legalmente de viajar a Sudamérica para enfrentar a los actuales campeones del mundo.

Luego de que se terminara de confirmar esta noticia, y a pesar de la frustración de no poder medirse ante la Selección argentina de Lionel Messi y compañía, la FFG utilizó sus canales oficiales para publicar un descargo.

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En el escrito, la federación guatemalteca destacó la "excelente voluntad" de la dirigencia argentina para intentar concretar el evento. "Deseamos expresar nuestro más profundo agradecimiento a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por su disposición y profesionalismo", resaltó el comunicado.

El comunicado completo

"De acuerdo con las disposiciones vigentes de la FIFA relativas al calendario de partidos internacionales y la protección del jugador, se establece que una selección nacional no podrá disputar encuentros en dos confederaciones (continentes) diferentes dentro de una misma ventana internacional de partidos.

Comunicado Selección Guatemala

Por ello, la Federación de Fútbol de Guatemala desea expresar su más profundo agradecimiento a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por su disposición, profesionalismo y excelente voluntad para la realización del encuentro amistoso entre nuestras selecciones nacionales, que en estas circunstancias no se pudo realizar.

Confiamos que un futuro no muy lejano nos brindará una nueva ventana en el calendario internacional para concretar este encuentro y celebrar el fútbol entre nuestras Selecciones".

Argentina y sus nuevos rivales: Mauritania y Zambia

Ante la imposibilidad de jugar con Guatemala, desde AFA se movieron con rapidez y confirmaron dos nuevos rivales. Ambos partidos se jugarán en La Bombonera: