Los Pumitas cayeron frente a Escocia y jugarán por el séptimo puesto del Mundial M20

Los Pumitas empezaron mejor el segundo tiempo, pero faltó precisión para manejar la pelota y Escocia aprovechó su chance para marcar su cuarta conquista.

El try de Bautista Lescano achicó la distancia en el marcador a 12 puntos (24-12) y abrió el camino de la reacción argentina ya que luego apoyó el salteño Pedro Coll y la conversión de Fede Serpa acercó a Argentina a solo 5 puntos, con 20' por jugar.

Sin embargo, un par de errores le permitieron a los escoceses marcar dos tries que terminaron sentenciando el partido ya que además fue amonestado Coll y hubo otra conquista del conjunto británico.

En el final, el try de Ramón Fernández Miranda, convertido por Serpa, sirvió para maquillar el resultado y ahora Los Pumitas que se despedirán del Mundial M20 el próximo viernes enfrentando al perdedor del cruce entre Australia y Gales.