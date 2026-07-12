Los Pumitas cayeron frente a Escocia y jugarán por el séptimo puesto del Mundial M20

Los Pumitas, con 4 mendocinos, cayeron por 44 a 26 ante Escocia y deberán conformarse con jugar por el séptimo puesto del Mundial M20 que se juega en Georgia.
Los Pumitas, con 4 mendocinos, perdieron con Escocia y deberán conformarse con jugar por el séptimo puesto del Mundial M20 que se juega en Georgia.
Los Pumitas, con 4 mendocinos, cayeron por 44 a 26 ante Escocia y deberán conformarse con jugar por el séptimo puesto del Mundial M20 que se juega en Georgia.
Bautista Salinas fue otra vez titular, mientras que Federico Serpa, de muy buen Mundial, ingresó en la segunda parte junto a Laureano Valle y Tomás Canedo, ambos del Mendoza RC, quienes pudieron debutar en el certamen.
En la primera parte, pese a los 8 cambios que introdujo Nicolás Fernández Miranda, el equipo argentino no jugó bien, cometió muchas infracciones, recibió dos tarjetas amarillas y se fue al descanso en desventaja 19 a 7 marcando solo un try penal generado por el empuje del maul.
Los Pumitas empezaron mejor el segundo tiempo, pero faltó precisión para manejar la pelota y Escocia aprovechó su chance para marcar su cuarta conquista.
El try de Bautista Lescano achicó la distancia en el marcador a 12 puntos (24-12) y abrió el camino de la reacción argentina ya que luego apoyó el salteño Pedro Coll y la conversión de Fede Serpa acercó a Argentina a solo 5 puntos, con 20' por jugar.
Sin embargo, un par de errores le permitieron a los escoceses marcar dos tries que terminaron sentenciando el partido ya que además fue amonestado Coll y hubo otra conquista del conjunto británico.
En el final, el try de Ramón Fernández Miranda, convertido por Serpa, sirvió para maquillar el resultado y ahora Los Pumitas que se despedirán del Mundial M20 el próximo viernes enfrentando al perdedor del cruce entre Australia y Gales.