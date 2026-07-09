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Nations Championship

Los Pumas recibirán a Gales en San Juan por el Nations Championship: día, hora, TV y equipos confirmados

sLos Pumas recibirán a Gales en San Juan y Felipe Contepomi anunció 5 cambios en la formación inicial y otros 3 ingresos en el banco de suplentes.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Albornoz, apertura y pateador de Los Pumas.

Albornoz, apertura y pateador de Los Pumas.

Luego del traspié en la primera fecha del Nations Championship ante Escocia en Córdoba, Los Pumas recibirán a Gales en San Juan y Felipe Contepomi anunció 5 cambios en la formación inicial y otros 3 ingresos en el banco de suplentes.

El encuentro se jugará este sábado 11 de julio a las 16 en el estadio San Juan del Bicentenario y será televisado en vivo por ESPN y Disney Plus.

Justo Piccardo será una de las caras nuevas de Los Pumas ante Gales, en San Juan.

Justo Piccardo será una de las caras nuevas de Los Pumas ante Gales, en San Juan.

Respecto del equipo que cayó ante Escocia Boris Wenger ingresa en lugar de Mayco Vivas, Tomás Rapetti por Pedro Delgado, Marcos Kremer por Pablo Matera, Justo Piccardo por Faustino Sánchez Valarolo y Bautista Delguy por el mendocino Rodrigo Isgró. Por otra parte, Francisco Coria, Simón Benítez Cruz e Ignacio Mendy estarán entre los suplentes.

Los Pumas y Gales, que debutó en el Nations Championship venciendo a Fiji, disputaron 26 encuentros, con 9 triunfos de Los Pumas, 15 de Gales y 2 empates, aunque la última victoria en nuestro país fue en 2006 en la cancha de Vélez Sarsfield, cuando Los Pumas ganaron 45-27.

Guido Petti llega a 100 partidos en Los Pumas

Además, Guido Petti jugará su partido número 100 con la camiseta de Los Pumas y será el sexto jugador centenario en la historia del seleccionado nacional.

Los Pumas centenarios

  • Pablo Matera 122
  • Julián Montoya 118
  • Agustín Creevy 110
  • Nicolás Sánchez 104
  • Matías Alemanno 100
  • Guido Petti 100 *

*Los cumplirá el sábado

Acción solidaria en San Juan

En apoyo a la Federación Venezolana de Rugby, afectada por el reciente terremoto en ese país. Se convocó al público a donar indumentaria de rugby en buen estado en el espacio de la Unión Sanjuanina de Rugby en el Fan Fest o en la sede de la unión el jueves 9 y viernes 10 de 12 a 22 h, y el sábado 11 de 10 a 14 h.

Los Pumas para recibir a Gales en San Juan

  • 1. WENGER, Boris (6 caps)
  • 2. MONTOYA, Julián (118 caps) – Capitán
  • 3. RAPETTI, Tomás (4 caps)
  • 4. PETTI, Guido (99 caps) *Cumple 100 el sábado
  • 5. ALEMANNO, Matías (100 caps)
  • 6. GRONDONA, Santiago (27 caps)
  • 7. KREMER, Marcos (81 caps)
  • 8. OVIEDO, Joaquín (23 caps)
  • 9. GARCÍA, Gonzalo (17 caps)
  • 10. ALBORNOZ, Tomás (22 caps)
  • 11. CARRERAS, Mateo (34 caps)
  • 12. PICCARDO, Justo (11 caps)
  • 13. CINTI, Lucio (40 caps)
  • 14. DELGUY, Bautista (40 caps)
  • 15. CARRERAS, Santiago (65 caps)

Suplentes

  • 16. RUIZ, Ignacio (28 caps)
  • 17. VIVAS, Mayco (40 caps)
  • 18. CORIA MARCHETTI, Francisco (8 caps)
  • 19. MOLINA, Franco (20 caps)
  • 20. MATERA, Pablo (122 caps)
  • 21. BENÍTEZ CRUZ, Simón (10 caps)
  • 22. MORONI, Matías (95 caps)
  • 23. MENDY, Ignacio (4 caps)

La formación de Gales

  • 1 Rhys Carre (Saracens – 29 caps)
  • 2 Dewi Lake (Capitán, Gloucester – 32 caps)
  • 3 Dillon Lewis (Dragons – 58 caps)
  • 4 Ben Carter (Dragons – 20 caps)
  • 5 Adam Beard (Montpellier – 66 caps)
  • 6 James Botham (Cardiff – 22 caps)
  • 7 Jac Morgan (Gloucester – 25 caps)
  • 8 Aaron Wainwright (Leicester Tigers – 68 caps)
  • 9 Tomos Williams (Saracens – 73 caps)
  • 10 Sam Costelow (Scarlets – 21 caps)
  • 11 Josh Adams (Cardiff – 71 caps)
  • 12 Joe Hawkins (Scarlets – 12 caps)
  • 13 Eddie James (Scarlets – 10 caps)
  • 14 Ellis Mee (Scarlets – 9 caps)
  • 15 Blair Murray (Scarlets – 17 caps)

Suplentes

  • 16. Ryan Elias (Scarlets – 49 caps)
  • 17. Nicky Smith (Sale Sharks – 64 caps)
  • 18. Ben Warren (Ospreys – 1 cap)
  • 19. Teddy Williams (Cardiff – 8 caps)
  • 20. Kane James (Exeter Chiefs – sin caps)
  • 21. Kieran Hardy (Ospreys – 31 caps)
  • 22. Max Llewellyn (Gloucester – 11 caps)
  • 23. Louis Rees-Zammit (Bristol Bears – 41 caps)

La segunda fecha del Nations Championship

  • 2.10 Nueva Zelanda vs. Italia, en Wellington
  • 4.40 Australia vs. Francia, en Brisbane
  • 7.10 Japón vs Irlanda, en Newcastle (Australia)
  • 10.10 Fiji vs. Inglaterra, en Liverpool (Inglaterra)
  • 12.40 Sudáfrica vs. Escocia, en Pretoria
  • 16 Argentina vs. Gales, en San Juan

Todos los partidos se podrán ver en vivo por ESPN y Disney Plus.

El calendario de Los Pumas en 2026

  • 4 de julio – Los Pumas 38 vs Escocia 47 – Córdoba (Nations Championship)
  • 11 de julio – Los Pumas vs Gales – 16:00 hs – San Juan (Nations Championship)
  • 18 de julio – Los Pumas vs Inglaterra – 16:00 hs – Santiago del Estero (Nations Championship)
  • 8 de agosto – Los Pumas vs Sudáfrica – 16:00 hs – Buenos Aires, Vélez (Test-Match)
  • 29 de agosto – Los Pumas vs Australia – 16:00 hs – Jujuy (Test-Match)
  • 5 de septiembre – Los Pumas vs Australia – 18:00 hs – Mendoza (Test-Match)
  • 6 de noviembre – Los Pumas vs Irlanda – 17:10 hs – Dublín (Nations Championship)
  • 14 de noviembre – Los Pumas vs Italia – 8:40 hs – Génova (Nations Championship)
  • 21 de noviembre – Los Pumas vs Francia – 17:10 hs – París (Nations Championship)
  • 27-28-29 de noviembre – Fin de semana de finales – Twickenham, Londres (Nations Championship)

*Los partidos están en HORA ARGENTINA.

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