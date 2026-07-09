Los Pumas recibirán a Gales en San Juan por el Nations Championship: día, hora, TV y equipos confirmados

Los Pumas y Gales, que debutó en el Nations Championship venciendo a Fiji, disputaron 26 encuentros, con 9 triunfos de Los Pumas, 15 de Gales y 2 empates, aunque la última victoria en nuestro país fue en 2006 en la cancha de Vélez Sarsfield, cuando Los Pumas ganaron 45-27.
Guido Petti llega a 100 partidos en Los Pumas
Además, Guido Petti jugará su partido número 100 con la camiseta de Los Pumas y será el sexto jugador centenario en la historia del seleccionado nacional.
Los Pumas centenarios
- Pablo Matera 122
- Julián Montoya 118
- Agustín Creevy 110
- Nicolás Sánchez 104
- Matías Alemanno 100
- Guido Petti 100 *
*Los cumplirá el sábado
Acción solidaria en San Juan
En apoyo a la Federación Venezolana de Rugby, afectada por el reciente terremoto en ese país. Se convocó al público a donar indumentaria de rugby en buen estado en el espacio de la Unión Sanjuanina de Rugby en el Fan Fest o en la sede de la unión el jueves 9 y viernes 10 de 12 a 22 h, y el sábado 11 de 10 a 14 h.
Los Pumas para recibir a Gales en San Juan
- 1. WENGER, Boris (6 caps)
- 2. MONTOYA, Julián (118 caps) – Capitán
- 3. RAPETTI, Tomás (4 caps)
- 4. PETTI, Guido (99 caps) *Cumple 100 el sábado
- 5. ALEMANNO, Matías (100 caps)
- 6. GRONDONA, Santiago (27 caps)
- 7. KREMER, Marcos (81 caps)
- 8. OVIEDO, Joaquín (23 caps)
- 9. GARCÍA, Gonzalo (17 caps)
- 10. ALBORNOZ, Tomás (22 caps)
- 11. CARRERAS, Mateo (34 caps)
- 12. PICCARDO, Justo (11 caps)
- 13. CINTI, Lucio (40 caps)
- 14. DELGUY, Bautista (40 caps)
- 15. CARRERAS, Santiago (65 caps)
Suplentes
- 16. RUIZ, Ignacio (28 caps)
- 17. VIVAS, Mayco (40 caps)
- 18. CORIA MARCHETTI, Francisco (8 caps)
- 19. MOLINA, Franco (20 caps)
- 20. MATERA, Pablo (122 caps)
- 21. BENÍTEZ CRUZ, Simón (10 caps)
- 22. MORONI, Matías (95 caps)
- 23. MENDY, Ignacio (4 caps)
La formación de Gales
- 1 Rhys Carre (Saracens – 29 caps)
- 2 Dewi Lake (Capitán, Gloucester – 32 caps)
- 3 Dillon Lewis (Dragons – 58 caps)
- 4 Ben Carter (Dragons – 20 caps)
- 5 Adam Beard (Montpellier – 66 caps)
- 6 James Botham (Cardiff – 22 caps)
- 7 Jac Morgan (Gloucester – 25 caps)
- 8 Aaron Wainwright (Leicester Tigers – 68 caps)
- 9 Tomos Williams (Saracens – 73 caps)
- 10 Sam Costelow (Scarlets – 21 caps)
- 11 Josh Adams (Cardiff – 71 caps)
- 12 Joe Hawkins (Scarlets – 12 caps)
- 13 Eddie James (Scarlets – 10 caps)
- 14 Ellis Mee (Scarlets – 9 caps)
- 15 Blair Murray (Scarlets – 17 caps)
Suplentes
- 16. Ryan Elias (Scarlets – 49 caps)
- 17. Nicky Smith (Sale Sharks – 64 caps)
- 18. Ben Warren (Ospreys – 1 cap)
- 19. Teddy Williams (Cardiff – 8 caps)
- 20. Kane James (Exeter Chiefs – sin caps)
- 21. Kieran Hardy (Ospreys – 31 caps)
- 22. Max Llewellyn (Gloucester – 11 caps)
- 23. Louis Rees-Zammit (Bristol Bears – 41 caps)
La segunda fecha del Nations Championship
- 2.10 Nueva Zelanda vs. Italia, en Wellington
- 4.40 Australia vs. Francia, en Brisbane
- 7.10 Japón vs Irlanda, en Newcastle (Australia)
- 10.10 Fiji vs. Inglaterra, en Liverpool (Inglaterra)
- 12.40 Sudáfrica vs. Escocia, en Pretoria
- 16 Argentina vs. Gales, en San Juan
Todos los partidos se podrán ver en vivo por ESPN y Disney Plus.
El calendario de Los Pumas en 2026
- 4 de julio – Los Pumas 38 vs Escocia 47 – Córdoba (Nations Championship)
- 11 de julio – Los Pumas vs Gales – 16:00 hs – San Juan (Nations Championship)
- 18 de julio – Los Pumas vs Inglaterra – 16:00 hs – Santiago del Estero (Nations Championship)
- 8 de agosto – Los Pumas vs Sudáfrica – 16:00 hs – Buenos Aires, Vélez (Test-Match)
- 29 de agosto – Los Pumas vs Australia – 16:00 hs – Jujuy (Test-Match)
- 5 de septiembre – Los Pumas vs Australia – 18:00 hs – Mendoza (Test-Match)
- 6 de noviembre – Los Pumas vs Irlanda – 17:10 hs – Dublín (Nations Championship)
- 14 de noviembre – Los Pumas vs Italia – 8:40 hs – Génova (Nations Championship)
- 21 de noviembre – Los Pumas vs Francia – 17:10 hs – París (Nations Championship)
- 27-28-29 de noviembre – Fin de semana de finales – Twickenham, Londres (Nations Championship)
*Los partidos están en HORA ARGENTINA.