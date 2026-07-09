"Te voy a abrir como un bagre": la amenaza a un policía de un feriante

La amenaza no terminó en lesiones para el policía, afortunadamente.

Junto al sospechoso permanecía una mujer que lloraba de forma desconsolada. El efectivo intentó intervenir pacíficamente para calmar los ánimos en el lugar. Sin embargo, el individuo reaccionó con gritos sumamente violentos hacia el agente. En ese preciso instante, el hombre pronunció las frases que causaron profunda alarma entre los presentes.

El atacante lanzó una advertencia directa empuñando su arma: "Si logras entrar a la carpa, te voy a abrir como bagre". Luego continuó con sus gritos desafiantes desde el interior del puesto de comidas. "Yo estoy jugado, che policía..., si llegas a entrar te voy a abrir", exclamó el sujeto con repetidos gestos agresivos.

Violenta resistencia

El oficial solicitó apoyo inmediato por radio ante el peligro evidente. Los refuerzos llegaron rápidamente al predio de la feria para colaborar con el procedimiento. Los efectivos ingresaron a la carpa para reducir al atacante atrincherado. Lejos de entregarse pacíficamente, el hombre opuso resistencia física arrojando diversos objetos contundentes hacia los uniformados.

Tras un forcejeo persistente, los agentes policiales lograron inmovilizar al sujeto por completo. El detenido reside en el barrio Primera Junta, según confirmaron las fuentes del caso.

Las autoridades trasladaron al agresor hacia la Comisaría Comunitaria Nº 1 bajo cargos por resistencia a la autoridad. El fiscal Ángel Belloumini tomó la causa judicial, mientras el efectivo agredido radicó la denuncia penal correspondiente tras comprobar su óptimo estado de salud.