"Te voy a abrir como un bagre": la amenaza a un policía de un feriante

El predio conocido como El Rosedal en Santiago del Estero vivió momentos de extrema tensión durante la jornada de ayer. Un hombre de 32 años protagonizó un violento altercado en el interior de una feria artesanal, con una amenaza contra un policía incluida.
Durante el confuso episodio, el individuo esgrimió un arma blanca contra un policía provincial. El agresor decidió atrincherarse dentro de una carpa destinada a la venta de comida para evitar su inminente captura.
Una brutal amenaza
Todo comenzó por un desorden reportado por varios transeúntes del lugar. El uniformado prestaba servicio de seguridad habitual en el sector gastronómico. Al recibir la alerta de los peatones, el agente caminó hacia el puesto señalado para verificar la situación. Allí encontró a un sujeto notablemente alterado que sostenía un cuchillo en su mano.
Junto al sospechoso permanecía una mujer que lloraba de forma desconsolada. El efectivo intentó intervenir pacíficamente para calmar los ánimos en el lugar. Sin embargo, el individuo reaccionó con gritos sumamente violentos hacia el agente. En ese preciso instante, el hombre pronunció las frases que causaron profunda alarma entre los presentes.
El atacante lanzó una advertencia directa empuñando su arma: "Si logras entrar a la carpa, te voy a abrir como bagre". Luego continuó con sus gritos desafiantes desde el interior del puesto de comidas. "Yo estoy jugado, che policía..., si llegas a entrar te voy a abrir", exclamó el sujeto con repetidos gestos agresivos.
Violenta resistencia
El oficial solicitó apoyo inmediato por radio ante el peligro evidente. Los refuerzos llegaron rápidamente al predio de la feria para colaborar con el procedimiento. Los efectivos ingresaron a la carpa para reducir al atacante atrincherado. Lejos de entregarse pacíficamente, el hombre opuso resistencia física arrojando diversos objetos contundentes hacia los uniformados.
Tras un forcejeo persistente, los agentes policiales lograron inmovilizar al sujeto por completo. El detenido reside en el barrio Primera Junta, según confirmaron las fuentes del caso.
Las autoridades trasladaron al agresor hacia la Comisaría Comunitaria Nº 1 bajo cargos por resistencia a la autoridad. El fiscal Ángel Belloumini tomó la causa judicial, mientras el efectivo agredido radicó la denuncia penal correspondiente tras comprobar su óptimo estado de salud.