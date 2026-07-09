Neurociencia: la razón por la que el talento de Messi parece imposible de explicar

Para explicarlo, el especialista en neurociencia analizó en un programa de radio cómo funciona el cerero de las personas con ese tipo de talento deportivo. Lo cierto es que si bien hay una predisposición genética muy favorable, hay que pulirlo. No es magia, es construir en este caso con entrenamiento.

"Es una combinación de factores. Está la genética, pero también el entrenamiento duro, la experiencia, la conducta y hasta las condiciones físicas. Todo eso termina moldeando el cerebro" dice sobre Messi.

Hay jugadas de Lionel Messi que parecen imposibles de explicar, pero no es magia. Algunas veces el entrenamiento y la genética ayudan.

Entonces, ¿cómo es posible que el capitán de la selección argentina puede anticipar escenarios, procesar información y jugar al mismo tiempo? Aunque su cerebro es extraordinario, no es que tiene una reacción anticipatoria, sino que predice ante lo que va a hacer.

Es decir, mientras la mayoría de los futbolistas espera que pase una jugada y accionar, Messi analiza la información milisegundos antes de que el resto de los jugadores termine de procesarla y elige el camino con mayores probabilidades de éxito.

Para que esto funcione, distintas áreas del cerebro participan al mismo tiempo durante ligeramente un parpadeo. El cerebelo y los ganglios basales automatizan los movimientos, el lóbulo temporal organiza la ubicación de los jugadores en el espacio y el lóbulo frontal toma la decisión final.

Entonces: ¿Messi nació con un cerebro diferente? Para el especialista en neurociencia sí, pero eso solo no alcanza. Lo fue afinando con entrenamiento, ya que el ejercicio moldea el cerebro.

Muchas veces se ve en los futbolistas sobre todo, esos talentos que parecen hacer cosas que no son humanas, pero que, en realidad, son el resultado de un cerebro extraordinariamente entrenado.