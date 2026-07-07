Messi después de la histórica victoria de la Selección argentina: "Es una locura lo que hizo este grupo"

A su vez, el crack nacido hace 39 años en Rosario expresó: "Tuvimos la suerte de conseguir el gol del Cuti rápido y todavía quedaba tiempo. Es una locura lo que hizo este grupo hoy".

Messi habló del penal que le atajó el arquero de Egipto

Messi se refirió al penal que le atajó el arquero egipcio Shobeir Oufa en el primer tiempo.

"Me había quedado con mucha bronca por el penal, mucha angustia por volver a errar. Si hubiese hecho el penal en ese momento, hubiera cambiado el partido. Estábamos haciendo un buen partido. Más allá del penal, tuvimos situaciones claras. El arquero sacó pelotas increíbles. Por suerte, al final me quedó. Es algo muy especial poder ayudar a este grupo después de lo que había pasado".

Y remató Leo: "Es una muestra más de orgullo, de carácter, de querer. Estoy muy orgulloso".