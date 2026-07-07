Messi después de la histórica victoria de la Selección argentina: "Es una locura lo que hizo este grupo"

El astro de la Selección argentina Lionel Messi resaltó este martes el triunfo histórico que consiguió el equipo albiceleste sobre Egipto por 3 a 2, por los octavos de final del Mundial 2026, tras ir perdiendo por 2 a 0
El astro de la Selección argentina Lionel Messi destacó la gran victoria albiceleste sobre Egipto, por los octavos de final del Mundial, tras ir perdiendo por 2 a 0
El astro de la Selección argentina Lionel Messi resaltó este martes el triunfo histórico que consiguió el equipo albiceleste sobre Egipto por 3 a 2, por los octavos de final del Mundial 2026, tras ir perdiendo por 2 a 0
"Estoy contento de que la gente pueda seguir alentando y disfrutando del pase", expresó Messi tras la remontada histórica del campeón del mundo. Primero Cuti Romero puso el descuento, después el delantero del Inter Miami empató la historia y sobre la hora Enzo Fernández le dio la victoria a los dirigidos por Lione Scaloni sobre los egipcios.
Messi, que fue clave en la remontada gracias a la asistencia que le dio a Cristian Cuti Romero para el descuento y a su gol para empatar, explicó que "fue muy igualado todo". Luego dijo: "Fue un alivio para todos por cómo se dio el partido. No es fácil levantar un 2-0. Pero como siempre digo, este grupo no baja los brazos nunca”.
A su vez, el crack nacido hace 39 años en Rosario expresó: "Tuvimos la suerte de conseguir el gol del Cuti rápido y todavía quedaba tiempo. Es una locura lo que hizo este grupo hoy".
Messi se refirió al penal que le atajó el arquero egipcio Shobeir Oufa en el primer tiempo.
"Me había quedado con mucha bronca por el penal, mucha angustia por volver a errar. Si hubiese hecho el penal en ese momento, hubiera cambiado el partido. Estábamos haciendo un buen partido. Más allá del penal, tuvimos situaciones claras. El arquero sacó pelotas increíbles. Por suerte, al final me quedó. Es algo muy especial poder ayudar a este grupo después de lo que había pasado".
Y remató Leo: "Es una muestra más de orgullo, de carácter, de querer. Estoy muy orgulloso".