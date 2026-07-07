La Selección argentina dio vuelta un partido increíble y las redes dieron su veredicto

"Argentina sabe jugar al fútbol. Pero eso lo saben muchos. El tema es que Argentina además sabe sufrir el fútbol. Y eso no es para cualquiera" (Andrés Burgo).

"Lo que esta selección argentina comunica, sus valores, su persistencia, su gen competitivo, su legado y su deseo de sobrevivir a todo desafío que se le presenta, es para transmitírselo a las nuevas generaciones de argentinos y argentinas. Equipo épico" (Roberto Martínez)

"Sangre. Corazón. Coraje. Garra. Espíritu. Huevos. Un milagro argentino en Estados Unidos. De los que no abunda en la historia. Una victoria épica de campeón mundial. Para siempre" (Marcelo Maller)

"Al campeón del mundo hay que noquearlo. No importa cuánto falte. Pasa en el boxeo y pasa en la Copa del Mundo. En la lona, groggy defensivamente, pero jugando al fútbol fue y lo dio vuelta. Con guapeza, pero jugando al fútbol. El fútbol es un estado de emoción y hoy resucitó" (Javier Lanza)

"Obra finalizada… A este Argentina le gana cualquiera y no le gana nadie… Impresionante regreso!!" (David Faitelson)

"A veces hace falta vender los muebles para sobrevivir. El orgullo, el barrio, el espíritu amateur rescataron a la selección de una noche casi fatal. Ese fútbol en el que las planificaciones están por debajo del caos. Apareció la raza de los futbolistas para llegar a los 4tos de final. El campeón se resiste a caer" (Diego Latorre)