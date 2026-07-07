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Torito asistidor

Lautaro Martínez: "Lo que hemos hecho esta noche yo no lo veía hace tiempo"

El tercer gol de la Selección argentina tuvo a Lautaro Martínez como protagonista con un centro de campeón

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Lautaro Martínez ingresó y realizó una asistencia fundamental.

Lautaro Martínez ingresó y realizó una asistencia fundamental.

Lautaro Martínez ingresó en el minuto 66 por Rodrigo De Paul en un momento donde las papas quemaban: la Selección argentina no podía empatar el partido y, para colmo, Ziko puso el 2 a 0 en el minuto 67. No obstante, la Albiceleste nunca bajó los brazos y el Torito tuvo un rol fundamental.

El delantero del Inter tuvo su momento cúlmine cuando recibió un pase largo de Julián Álvarez y el mismo Lautaro fue quien envió un centro impecable para que Enzo Fernández convirtiera uno de los goles más importantes de su carrera.

Lautaro Martínez ingresó desde el banco de suplentes y jugó un partidazo.

Lautaro Martínez ingresó desde el banco de suplentes y jugó un partidazo.

La palabra de Lautaro Martínez

“No sentía esto hace mucho tiempo, estar con el resultado así, me tocó jugar poco contra un rival que nos salía de contra. El resultado es el sacrificio de todos", comenzó analizando el Torito.

El número 22 manifestó que la Selección argentina va por más y que no se conforma con lo logrado hasta este momento: "Todos queremos volver a lograr lo que hicimos. Este equipo no se rinde, sigue intentando hasta el final".

Cuando fue el parate el entrenador nos dijo que vayamos hasta el final. Cuando fue el parate el entrenador nos dijo que vayamos hasta el final.

"Al final intentamos siempre y se nos abrió el arco. Tengo muchas emociones, fue un partido especial para mí y para mi familia", continuó el autor de un centro exquisito.

Lautaro Martínez reflexionó sobre lo que le genera Lionel Messi

En cuanto a Messi, reflexionó: "Lo vemos correr, lo vemos poner, es lo que quiere. Le dije que llore porque se lo merecía, es la persona que nos ayuda en todo el tiempo".

Es nuestro guía. Es nuestro guía.

Con su participación en el tercer gol, Lautaro Martínez volvió a ser determinante para la Selección argentina, aunque no desde su habitual faceta goleadora.

Esta vez demostró que las asistencias también forman parte de su repertorio futbolístico y que está dispuesto a sumar desde donde le toque estar.

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