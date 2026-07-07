Lautaro Martínez: "Lo que hemos hecho esta noche yo no lo veía hace tiempo"

El número 22 manifestó que la Selección argentina va por más y que no se conforma con lo logrado hasta este momento: "Todos queremos volver a lograr lo que hicimos. Este equipo no se rinde, sigue intentando hasta el final".

Cuando fue el parate el entrenador nos dijo que vayamos hasta el final. Cuando fue el parate el entrenador nos dijo que vayamos hasta el final.

"Al final intentamos siempre y se nos abrió el arco. Tengo muchas emociones, fue un partido especial para mí y para mi familia", continuó el autor de un centro exquisito.

Lautaro Martínez reflexionó sobre lo que le genera Lionel Messi

En cuanto a Messi, reflexionó: "Lo vemos correr, lo vemos poner, es lo que quiere. Le dije que llore porque se lo merecía, es la persona que nos ayuda en todo el tiempo".

Es nuestro guía. Es nuestro guía.

Con su participación en el tercer gol, Lautaro Martínez volvió a ser determinante para la Selección argentina, aunque no desde su habitual faceta goleadora.

Esta vez demostró que las asistencias también forman parte de su repertorio futbolístico y que está dispuesto a sumar desde donde le toque estar.