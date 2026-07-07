Scaloni: "La magnitud de lo de hoy es comparable con muchísimas cosas grandes que hemos vivido"

"Pasamos momentos de dificultad, aún no haciendo un mal partido, tuvimos muchas situaciones, pero el fútbol tiene estas cosas, para eso me hice entrenador: quería tener estas emociones. Sufro igual que todos ustedes, pero las emociones que te da un partido de fútbol, son inigualables. Recrear esas emociones es increíble, por eso soy entrenador", comenzó diciendo Scaloni.

Scaloni se mostró emocionado tras el triunfazo albiceleste.

Scaloni resaltó el triunfo histórico de la Selección argentina

Luego añadió: "No estábamos en una final, pero la magnitud de lo de hoy es comparable con lo grande que hemos vivido. Es un equipo que, pase lo que pase, no deja de ir para adelante y jugar con la suya. La táctica y la estrategia es importante, pero si no tenés esto, hubiéramos quedado eliminados. La gente que siga igual. No los vamos a dejar tirados, como dijo Leo en Qatar".