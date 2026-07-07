Scaloni: "La magnitud de lo de hoy es comparable con muchísimas cosas grandes que hemos vivido"

"El partido siempre fue nuestro, más allá de que ellos tuvieron dos o tres ráfagas. Ellos son un gran equipo, pero más allá del penal, en el primer tiempo tuvimos dos o tres claras, si iba 2-1 ó 3-1, nadie decía nada. Y después, cuando la pelota no entra, te hacen el segundo y ellos están cómodos, hay que seguir intentando, que fue lo que dije en el cooling break del segundo tiempo, no dar ninguna por perdida hasta el final. Y se dio, podría no haberse dado", se explayó.
Y remató: "Si tenía que perder, prefería perder así, sin duda. No pasa nada, se pierde de esa manera, si pasa, me encantaría que fuera así".