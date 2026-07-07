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Mundial 2026

Scaloni: "La magnitud de lo de hoy es comparable con muchísimas cosas grandes que hemos vivido"

El DT de la Selección argentina, Lionel Scaloni, habló tras el triunfo histórico sobre Egipto, que le dio a la Albiceleste el pase a los cuartos del Mundial

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Scaloni destacó el triunfo histórico de la Selección argentina sobre Egipto.

Scaloni destacó el triunfo histórico de la Selección argentina sobre Egipto.

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, resaltó este martes el triunfo histórico por 3 a 2 sobre Egipto, en Atlanta, que le dio a la Albiceleste el pase a los cuartos de final del Mundial 2026. El DT del elenco nacional destacó el corazón del equipo.

"Pasamos momentos de dificultad, aún no haciendo un mal partido, tuvimos muchas situaciones, pero el fútbol tiene estas cosas, para eso me hice entrenador: quería tener estas emociones. Sufro igual que todos ustedes, pero las emociones que te da un partido de fútbol, son inigualables. Recrear esas emociones es increíble, por eso soy entrenador", comenzó diciendo Scaloni.

Scaloni se mostr&oacute; emocionado tras el triunfazo albiceleste.

Scaloni se mostró emocionado tras el triunfazo albiceleste.

Scaloni resaltó el triunfo histórico de la Selección argentina

Luego añadió: "No estábamos en una final, pero la magnitud de lo de hoy es comparable con lo grande que hemos vivido. Es un equipo que, pase lo que pase, no deja de ir para adelante y jugar con la suya. La táctica y la estrategia es importante, pero si no tenés esto, hubiéramos quedado eliminados. La gente que siga igual. No los vamos a dejar tirados, como dijo Leo en Qatar".

"El partido siempre fue nuestro, más allá de que ellos tuvieron dos o tres ráfagas. Ellos son un gran equipo, pero más allá del penal, en el primer tiempo tuvimos dos o tres claras, si iba 2-1 ó 3-1, nadie decía nada. Y después, cuando la pelota no entra, te hacen el segundo y ellos están cómodos, hay que seguir intentando, que fue lo que dije en el cooling break del segundo tiempo, no dar ninguna por perdida hasta el final. Y se dio, podría no haberse dado", se explayó.

Y remató: "Si tenía que perder, prefería perder así, sin duda. No pasa nada, se pierde de esa manera, si pasa, me encantaría que fuera así".

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