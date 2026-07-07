La notable reacción de Los Pumitas ante Inglaterra no alcanzó para llegar a las semifinales del Mundial M20

La mala noticia es que la amarilla contra Ordiz se transformó en roja de 20' y la buena es que el sanjuanino Manuel Cúneo marcó el segundo try para achicar la distancia a solo dos puntos (14-12). Sin embargo, un par de tries de Inglaterra cerraron un parcial de 28 a 12.

Otro try inglés en el inicio del complemento estableció una diferencia prácticamente inalcanzable (35-12), pero de todas maneras Los Pumitas reaccionaron con la conquista del entrerriano Bautista Lescano y entraron en un golpe por golpe en el que hubo un try por lado. El de Argentina lo apoyó Simón Pfister y lo convirtió Serpa para poner las cosas 40 a 24.

El try de Basilio Cañas para Los Pumitas fue anulado (el arbitraje fue polémico) pero luego Lescano apoyó y la conversión de Manuel Giannantonio puso al conjunto nacional a solo 9 puntos (40-31) y con poco menos de 10' por jugar.

En el final los dirigidos por Nico Fernández Miranda fueron por la hazaña y con otro try de Pfister convertido por Giannantonio se pusieron a solo dos puntos, pero no pudieron aprovechar la última pelota para lograr la victoria y la clasificación a semifinales.