La notable reacción de Los Pumitas ante Inglaterra no alcanzó para llegar a las semifinales del Mundial M20

Los Pumitas, con los mendocinos Bautista Salinas y Federico Serpa como titulares, cayeron por 40 a 38 ante Inglaterra en el cierre de la fase de grupos del Mundial M20 que se juega en Georgia.
Los Pumitas, con los mendocinos Bautista Salinas y Federico Serpa como titulares, cayeron ante Inglaterra en el cierre de la fase de grupos del Mundial M20
Los Pumitas, con los mendocinos Bautista Salinas y Federico Serpa como titulares, cayeron por 40 a 38 ante Inglaterra en el cierre de la fase de grupos del Mundial M20 que se juega en Georgia.
En Tbilisi, el seleccionado nacional hizo un gran partido, pero se quedó en las puertas de las semifinales y deberá jugar para definir del 5to al 8vo puesto del certamen.
El conjunto argentino se puso rápidamente en ventaja con un try del capitán Tomás Dande y la conversión de Serpa, pero un try posterior de Salinas fue anulado tras consultar al oficial de video y los británicos no sólo igualaron el marcador con su primera conquista sino que aprovecharon la tarjeta amarilla contra Benjamín Ordiz para ponerse arriba.
La mala noticia es que la amarilla contra Ordiz se transformó en roja de 20' y la buena es que el sanjuanino Manuel Cúneo marcó el segundo try para achicar la distancia a solo dos puntos (14-12). Sin embargo, un par de tries de Inglaterra cerraron un parcial de 28 a 12.
Otro try inglés en el inicio del complemento estableció una diferencia prácticamente inalcanzable (35-12), pero de todas maneras Los Pumitas reaccionaron con la conquista del entrerriano Bautista Lescano y entraron en un golpe por golpe en el que hubo un try por lado. El de Argentina lo apoyó Simón Pfister y lo convirtió Serpa para poner las cosas 40 a 24.
El try de Basilio Cañas para Los Pumitas fue anulado (el arbitraje fue polémico) pero luego Lescano apoyó y la conversión de Manuel Giannantonio puso al conjunto nacional a solo 9 puntos (40-31) y con poco menos de 10' por jugar.
En el final los dirigidos por Nico Fernández Miranda fueron por la hazaña y con otro try de Pfister convertido por Giannantonio se pusieron a solo dos puntos, pero no pudieron aprovechar la última pelota para lograr la victoria y la clasificación a semifinales.