Los Pumas debutaron en el Nations Championship cayendo ante Escocia

En el estadio Mario Kempes de Córdoba Escocia fue superior en el contacto y lo expresó en el marcador con los tries de Sione Tuipolotu, Pierre Schoeman, Rory Hutchinson, Gregor Brown, Scott Cummings, Gregor Hiddlestone y Kyle Rowe, mientras que Tom Jordan sumó 3 conversiones y Fergus Burke otras 3.

Los Pumas fueron de menor a mayor pero cayeron pese los tries de Joaquín Oviedo, el mendocino Isgró, Tomás Rapetti, Lucio Cinti y Agustín Moyano, 5 goles y un penal de Tomás Albornoz.