Los Pumas debutaron en el Nations Championship cayendo ante Escocia

Los Pumas, con Rodrigo Isgró como titular, cayeron por 47 a 38 frente a Escocia en el debut de ambos equipos en el nuevo Nations Championship.
En el estadio Mario Kempes de Córdoba Escocia fue superior en el contacto y lo expresó en el marcador con los tries de Sione Tuipolotu, Pierre Schoeman, Rory Hutchinson, Gregor Brown, Scott Cummings, Gregor Hiddlestone y Kyle Rowe, mientras que Tom Jordan sumó 3 conversiones y Fergus Burke otras 3.
Los Pumas fueron de menor a mayor pero cayeron pese los tries de Joaquín Oviedo, el mendocino Isgró, Tomás Rapetti, Lucio Cinti y Agustín Moyano, 5 goles y un penal de Tomás Albornoz.
Para completar esta primera ventana del Nations Championship Los Pumas recibirán a Gales en San Juan (11/7) y a Inglaterra en Santiago del Estero (18/7).
Matías Alemanno llegó a los 100
Este sábado, el cordobés Matías Alemanno se transformó en su tierra en el quinto jugador de la historia de Los Pumas en jugar 100 partidos internacionales.
Los Pumas centenarios
- Pablo Matera 122
- Julián Montoya 118
- Agustín Creevy 110
- Nicolás Sánchez 104
- Matías Alemanno 100
La primera fecha del Nations Championship
- Nueva Zelanda 34 - Francia 32
- Japón 27 - Italia 10
- Australia 31 - Irlanda 33
- Fiji 24 - Gales 39
- Sudáfrica 45 - Inglaterra 21
- Argentina 38 - Escocia 47