Luciano Asevedo jugará en el Toulon, uno de los equipos grandes del Top 14 de Francia

Con 2,03m de altura y 125kg de peso, el forward formado en Liceo de solo 22 años jugó las dos últimas temporadas del Súper Rugby Americas para Tarucas y ahora tendrá la oportunidad de jugar en uno de los clubes top de Europa.

El anuncio del Toulon de la contratación de Luciano Asevedo.

Toulon, donde actualmente juega el apertura de Los Pumas Tomás Albornoz, tiene en sus vitrinas 3 Champions Cup y una Challenge Cup en Europa además de 4 títulos en el Top 14 de Francia.