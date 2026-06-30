Luciano Asevedo jugará en el Toulon, uno de los equipos grandes del Top 14 de Francia

El joven segunda línea mendocino Luciano Asevedo, convocado a Los Pumas para el inicio del Nations Championship, fue presentado como nuevo jugador del Toulon, uno de los equipos más importantes del Top 14 de Francia.
El joven segunda línea mendocino Luciano Asevedo, convocado a Los Pumas para el inicio del Nations Championship, fue presentado como nuevo jugador del Toulon de Francia
El joven segunda línea mendocino Luciano Asevedo, convocado a Los Pumas para el inicio del Nations Championship, fue presentado como nuevo jugador del Toulon, uno de los equipos más importantes del Top 14 de Francia.
Con 2,03m de altura y 125kg de peso, el forward formado en Liceo de solo 22 años jugó las dos últimas temporadas del Súper Rugby Americas para Tarucas y ahora tendrá la oportunidad de jugar en uno de los clubes top de Europa.
Toulon, donde actualmente juega el apertura de Los Pumas Tomás Albornoz, tiene en sus vitrinas 3 Champions Cup y una Challenge Cup en Europa además de 4 títulos en el Top 14 de Francia.
"Luciano Asevedo se incorpora al Rugby Club Toulonnais", indicó el sitio oficial del club galo para anunciar la contratación de quien formó parte de Los Pumitas en 2023 y 2024, aunque por lesión no pudo disputar el Mundial M20.
"Estoy muy feliz de unirme al Rugby Club Toulonnais. Estoy muy contento, espero mejorar cada día y estoy feliz de formar parte del club y comenzar esta nueva aventura", dijo el mendocino tras firmar con el club en el que también jugaron, entre otros argentinos, Eusebio Guiñazú y Matías Cortese.