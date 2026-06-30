El castigo definitivo: la ley que hace que los conductores ebrios paguen de por vida a sus víctimas

La iniciativa nació tras la incansable lucha de una abuela en Missouri, pero fue el estado de Tennessee el pionero en convertirla en normativa oficial. Desde entonces, el mapa político norteamericano ha visto cómo un estado tras otro adopta o debate medidas similares para proteger a las víctimas.

Así funciona el mecanismo de esta nueva ley:

Evaluación del monto: un juez determina las necesidades financieras del menor (educación, salud y vivienda) según el nivel de vida que llevaba antes del siniestro.

Deuda acumulable: si el condenado no puede pagar mientras cumple su condena en prisión, la deuda se acumula con intereses y debe abonarse inmediatamente al recuperar la libertad.

Duración obligatoria: la asistencia económica se extiende hasta que el hijo menor cumpla los 18 años (o 21, si se encuentra estudiando).

Del bolsillo a la conciencia

El verdadero impacto de esta medida es que redefine el concepto de castigo. Mientras que la prisión tiene un límite temporal, esta condena financiera acompaña al infractor durante décadas, convirtiéndose en un recordatorio constante del daño causado.

Con esta estrategia, las autoridades no solo buscan aliviar la carga económica de los familiares que asumen la crianza, sino también crear la disuasión más agresiva de la historia reciente contra el manejo bajo los efectos del alcohol.