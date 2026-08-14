Turismo de lujo en Mendoza: Testa negoció con más de 100 operadores internacionales en Estados Unidos

Así luce el complejo de esquí de Las Leñas en Malargüe. Foto: gentileza Las Leñas

Posicionamiento de mercado y exención del tipo de cambio

Durante las cuatro jornadas de trabajo se desarrollaron reuniones bilaterales, espacios de networking y talleres sobre tendencias globales del sector. "Participar en la Virtuoso Travel Week es estratégico para Mendoza porque nos permite estar frente a los principales actores del turismo de lujo internacional y mostrarles, de manera directa, la diversidad y calidad de nuestra oferta", destacó Gabriela Testa.

La funcionaria remarcó que Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires son los únicos destinos argentinos admitidos en la Red Virtuoso. Según explicó, ambas plazas cuentan con una infraestructura y calidad de prestadores capaces de satisfacer a un segmento de turistas cuya decisión de viaje no depende de las fluctuaciones del tipo de cambio.

Asimismo, recordó que la provincia integra otras redes internacionales de relevancia como Great Wine Capitals y la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA).

A la oferta hotelera se suma el valor gastronómico impulsado por los establecimientos distinguidos por la Guía Michelin. Foto: Gentileza Guía Michelin

Infraestructura y oferta para el segmento de alta gama

La propuesta mendocina presentada ante los operadores se apoya en que la provincia concentra la mayor cantidad de hoteles de cinco estrellas pertenecientes a cadenas internacionales entre las jurisdicciones del interior del país, junto a una red en expansión de alojamientos boutique y lodges de montaña.

A la oferta hotelera se suma el valor gastronómico impulsado por los establecimientos distinguidos por la Guía Michelin y la propuesta enológica vinculada a las bodegas locales.

La oferta se completa con la conectividad aérea internacional directa con hubs de la región y actividades de aventura, bienestar y nieve en centros de esquí como Las Leñas y El Azufre (donde se pueden disfrutar de más de 13.000 hectáreas con nieve).