Mendoza fortaleció su posicionamiento en el mercado internacional del turismo de alta gama tras completar su participación en la Virtuoso Travel Week 2026, realizada en Las Vegas. La delegación mantuvo reuniones con más de 100 compradores y operadores especializados de mercados estratégicos como Estados Unidos, México, Brasil, Canadá, Australia, Perú y Venezuela.
Turismo de lujo en Mendoza: Testa negoció con más de 100 operadores internacionales en Estados Unidos
La delegación encabezada por el Emetur mantuvo rondas de negocios con operadores clave de turismo de más de 100 países en la Virtuoso Travel Week en Las Vegas
La comitiva estuvo encabezada por la presidenta del Ente Mendoza Turismo (Emetur), Gabriela Testa; la directora de Promoción Turística y Estrategia de Mercados, Cristina Mengarelli; y Laura Díaz en representación del sector privado mendocino.
El encuentro, que se concretó esta semana, reunió a más de 4.500 profesionales de la industria de viajes de lujo de 100 países, distribuidos entre asesores especializados, cadenas hoteleras, líneas de cruceros y destinos globales.
Posicionamiento de mercado y exención del tipo de cambio
Durante las cuatro jornadas de trabajo se desarrollaron reuniones bilaterales, espacios de networking y talleres sobre tendencias globales del sector. "Participar en la Virtuoso Travel Week es estratégico para Mendoza porque nos permite estar frente a los principales actores del turismo de lujo internacional y mostrarles, de manera directa, la diversidad y calidad de nuestra oferta", destacó Gabriela Testa.
La funcionaria remarcó que Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires son los únicos destinos argentinos admitidos en la Red Virtuoso. Según explicó, ambas plazas cuentan con una infraestructura y calidad de prestadores capaces de satisfacer a un segmento de turistas cuya decisión de viaje no depende de las fluctuaciones del tipo de cambio.
Asimismo, recordó que la provincia integra otras redes internacionales de relevancia como Great Wine Capitals y la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA).
Infraestructura y oferta para el segmento de alta gama
La propuesta mendocina presentada ante los operadores se apoya en que la provincia concentra la mayor cantidad de hoteles de cinco estrellas pertenecientes a cadenas internacionales entre las jurisdicciones del interior del país, junto a una red en expansión de alojamientos boutique y lodges de montaña.
A la oferta hotelera se suma el valor gastronómico impulsado por los establecimientos distinguidos por la Guía Michelin y la propuesta enológica vinculada a las bodegas locales.
La oferta se completa con la conectividad aérea internacional directa con hubs de la región y actividades de aventura, bienestar y nieve en centros de esquí como Las Leñas y El Azufre (donde se pueden disfrutar de más de 13.000 hectáreas con nieve).