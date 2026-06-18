El Azufre sumó a un gigante del heliesquí de Alaska y encara una nueva temporada con novedades

Para este año, El Azufre agregó tres pisanieve y wifi permanente. También un helicóptero nuevo, manejado por Horacio Freschi, conocido como El Duro.

guillermo rivaben ceo el azufre Guillermo Rivaben, CEO de El Azufre, durante la presentación de la nueva temporada. En la mesa, Celso Jaque, Hebe Casado y Gabriela Testa. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

“La oferta que tenemos hoy es bastante diversa en términos de habilidades porque podés hacer pisanieve caminando, calefaccionado, con un ski-lift que te sube a la cima de la montaña; y desde ahí podés bajar haciendo primera bajada -acceder a sectores de nieve virgen-, o están quienes deciden hacer fuera de pista, que es infinito”, contó el CEO.

Para los más exigentes y arriesgados, en tanto, El Azufre ofrece la experiencia con esquí, pero llegando en helicóptero hasta la cima: “El esquiador hace la bajada cuando lo decide”.

el azufre.jpg El Azufre ofrece una temporada de hasta cinco meses de esquí.

El Azufre, con 13.000 hectáreas de nieve

El Azufre ofrece una temporada de hasta 5 meses de esquí, con la nieve polvo característica de Mendoza y unas 13.000 hectáreas de montaña para explorar.

"La experiencia en el lodge es única. Además, el ingreso y la salida de El Azufre se realizan en helicóptero, un vuelo que por sí mismo forma parte de la aventura gracias a los paisajes que ofrece la cordillera", destacó Guillermo Rivaben.

El Azufre, un proyecto a largo plazo

El centro de esquí El Azufre forma parte de un desarrollo de largo plazo que contempla un ski resort y un pueblo de montaña. "Lo que tenemos hoy es apenas una pequeña semilla", expresó su CEO.

Azufre 2.jpg El Azufre proyecta un pueblo de montaña y un ski-resort a largo plazo.

Las cuatro temporadas que ya transcurrieron le permitieron a la compañía validar no sólo la calidad del emprendimiento, sino también las condiciones de nieve de la zona. Por el complejo ya pasaron esquiadores de distintos países, atraídos por una propuesta centrada en la nieve polvo y el esquí de montaña.

Además, Rivaben aseguró que la experiencia acumulada durante estos años resultó clave para planificar las futuras etapas del proyecto. "El conocimiento adquirido sobre la montaña es invalorable para el desarrollo de los pueblos y las pistas que vienen", sostuvo.