El Azufre sumó a un gigante del heliesquí de Alaska y encara una nueva temporada con novedades

Con novedades y a la espera de las próximas nevadas, el centro de esquí El Azufre está listo para afrontar una nueva temporada en Malargüe. Su CEO, Guillermo Rivaben, anunció este jueves durante el lanzamiento de la oferta invernal del Sur de Mendoza que la apertura está prevista para la primera semana de julio.
Mientras que confirmó un acuerdo de colaboración mutua entre el El Azufre y uno de los más grandes operadores de heliesquí de Alaska, el paraíso mundial de esa actividad: “Eso nos permite abrir las puertas al mercado del hemisferio norte. Vamos a tener seguramente muchas visitas de Estados Unidos y Europa”.
El Azufre, listo para un nuevo año de nieve y esquí en Malargüe
“Hemos tenido clima muy bueno en la pretemporada, lo que nos permitió llegar con todos los preparativos, para que los clientes encuentren todo mejor”, expresó Rivaben durante el evento en el que se presentaron todos los atractivos relacionados con la nieve en Malargüe.
Para este año, El Azufre agregó tres pisanieve y wifi permanente. También un helicóptero nuevo, manejado por Horacio Freschi, conocido como El Duro.
“La oferta que tenemos hoy es bastante diversa en términos de habilidades porque podés hacer pisanieve caminando, calefaccionado, con un ski-lift que te sube a la cima de la montaña; y desde ahí podés bajar haciendo primera bajada -acceder a sectores de nieve virgen-, o están quienes deciden hacer fuera de pista, que es infinito”, contó el CEO.
Para los más exigentes y arriesgados, en tanto, El Azufre ofrece la experiencia con esquí, pero llegando en helicóptero hasta la cima: “El esquiador hace la bajada cuando lo decide”.
El Azufre, con 13.000 hectáreas de nieve
El Azufre ofrece una temporada de hasta 5 meses de esquí, con la nieve polvo característica de Mendoza y unas 13.000 hectáreas de montaña para explorar.
"La experiencia en el lodge es única. Además, el ingreso y la salida de El Azufre se realizan en helicóptero, un vuelo que por sí mismo forma parte de la aventura gracias a los paisajes que ofrece la cordillera", destacó Guillermo Rivaben.
El Azufre, un proyecto a largo plazo
El centro de esquí El Azufre forma parte de un desarrollo de largo plazo que contempla un ski resort y un pueblo de montaña. "Lo que tenemos hoy es apenas una pequeña semilla", expresó su CEO.
Las cuatro temporadas que ya transcurrieron le permitieron a la compañía validar no sólo la calidad del emprendimiento, sino también las condiciones de nieve de la zona. Por el complejo ya pasaron esquiadores de distintos países, atraídos por una propuesta centrada en la nieve polvo y el esquí de montaña.
Además, Rivaben aseguró que la experiencia acumulada durante estos años resultó clave para planificar las futuras etapas del proyecto. "El conocimiento adquirido sobre la montaña es invalorable para el desarrollo de los pueblos y las pistas que vienen", sostuvo.