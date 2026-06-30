Diferencias entre ecoparque y zoológico: qué son y cuál es el objetivo de cada uno

El zoológico tradicional y antiguo se usaba para exhibir únicamente y mostrar a los visitantes los animales, más allá de los cuidados, de la preservación de las especies y de los hábitats naturales a los que estaban acostumbrados los animales.

El objetivo principal del clásico zoológico era la exhibición y el entretenimiento humano, manteniendo los animales en cautiverio. En la actualidad aún existen zoológicos, pero, en su mayoría, con una mirada más cuidadosa y trabajando para la conservación de las especies.

Los zoológicos están pensados para la exhibición animal.

Muchos zoológicos forman parte de programas de reproducción para salvar especies en peligro de extinción, buscan concientizar a los visitantes sobre la biodiversidad y realizan trabajos de investigación con equipos multidisciplinarios. En general, hoy un zoológico no es lo que fue hace años y tiene un enfoque de bienestar animal, aunque todavía quedan espacios por reestructurar o cerrar.

A diferencia del zoológico, el ecoparque se centra mucho más en el bienestar animal y trabaja pensando justamente en los animales y no en el entretenimiento humano.

Generalmente, el ecoparque no trabaja con especies exóticas para la exhibición y en eso se diferencia mucho del zoológico. Un ecoparque busca rehabilitar y proteger fauna autóctona herida, rescatada del tráfico ilegal, y cuidar a ciertas especies silvestres en peligro.

El ecoparque trabaja en el cuidado y conservación de las especies.

En la distribución y espacio de ambos hay una gran diferencia también. El zoológico suele estar diseñado para el visitante, con rutas de paseo, miradores y jaulas visibles. El ecoparque posee recintos bien amplios que permiten al animal moverse con libertad y esconderse si no quiere ser visto.

Diferencias: cómo cuidan y mantienen a los animales en cada uno

Esta diferencia es muy interesante e importante. Si bien pueden existir zoológicos con una mirada más de ecoparque, lo cierto es que los zoológicos suelen mantener a los animales de por vida en cautiverio para ser vistos.

El foco está puesto en diferentes objetivos.

El ecoparque no se apropia de la vida del animal y tiene como fin la liberación de los animales ya rehabilitados que pueden regresar a su hábitat natural o envía a santuarios especializados a los que no pueden ser reinsertados.

Son dos espacios con muchas diferencias, que trabajan diferente y tienen una mirada diversa sobre los animales y su resguardo.