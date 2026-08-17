¿A partir de cuántos grados un temblor se considera terremoto?

Las diferencias entre estos tres conceptos se relacionan con el grado de medición en la escala de Richter, un sistema que conocemos de nombre y porque nos lo explican en la escuela, pero quizás no entendemos bien cómo funciona. Aunque para sismos mayores se emplean otros métodos.
Temblor o terremoto: cómo funciona la escala de medición
La escala sismológica de Richter fue creada en 1935 por el sismólogo estadounidense Charles Francis Richter en colaboración con el físico alemán Beno Gutenberg. Esta escala no anticipa ni pronostica un temblor, sismo o terremoto. Es un sistema de medición que sirve para clasificar y comparar la energía de los movimientos tectónicos.
Esta escala utiliza un cálculo logarítmico que refleja la amplitud de onda sísmica que se plasma en un sismógrafo. También existe la escala de Mercalli, que trabaja con intensidad en lugar de magnitud, pero actualmente los sismólogos utilizan la de Richter para sismos grandes.
Determina fuerzas implicadas de una magnitud entre 2,0 y 6,9 que se producen en los primeros 400 kilómetros de profundidad. Pero, considerando que existen sismos de magnitud mayor, como una sucesora de Richter, en 1979 se introdujo la escala de Thomas C. Hanks y Hiroo Kanamori, que utiliza los parámetros de su predecesora, pero sirve para ponderar la energía liberada en terremotos superiores a 6,9.
¿Cuándo un temblor se considera terremoto?
No existe un límite de grados en la escala o un límite de magnitud que determine si un evento de este tipo lleva el nombre de temblor, sismo o terremoto, aunque culturalmente sí solemos llamar sismo al de intensidad y magnitud menor y terremoto al de variables superiores.
Cuando un temblor supera los 5 puntos en la escala, muchas veces se empieza a hablar de terremoto. Si se registra un sismo de, por ejemplo, 3 grados, nos referimos a él como temblor, pero esto no está determinado científicamente y es de uso coloquial. Aunque los números diferentes sí van a determinar la intensidad, la magnitud, la profundidad en kilómetros y los daños o consecuencias del temblor.
Temblor, sismo y terremoto son sinónimos y no tienen diferencias. La diferencia está en el grado de destrucción, energía liberada, víctimas y duración del temblor y no en la terminología utilizada.
En pocas palabras
- Diferencia terminológica: Temblor, sismo y terremoto se asocian a fenómenos de distinta intensidad, aunque científicamente no hay diferencias estrictas.
- Medición sísmica: La escala de Richter (y su sucesora para eventos mayores) mide la energía liberada, no predice movimientos, y el uso de los términos varía culturalmente.
- Clasificación coloquial: Se tiende a llamar sismo a movimientos menores y terremoto a eventos de mayor magnitud y consecuencias, superando a menudo los 5 grados en la escala.