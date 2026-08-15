Esta tiny house es la más completa, con una chimenea incluida

Detalles

El interior abarca 37 metros cuadrados habitables sin contar el altillo superior. La estética interior mezcla paredes de placas de yeso blanco con detalles en pino amarillo del sur. La cocina ocupa un extremo con encimeras amplias junto a una isla móvil para cuatro comensales. El modelo con detalles de lujo cuesta 114.000 dólares e incluye el siguiente equipamiento:

Una cocina completa con cubierta de vidrio.

Un combo de microondas con freidora de aire junto a un horno.

Un refrigerador de dos puertas con máquina de hielo incorporada.

Conexiones preparadas para instalar una lavadora apilable en el pasillo. La chimenea le da el toque distintivo a esta tiny house.

El área social central dispone de lugar para sofás grandes frente a un mueble multimedia. Múltiples ventanas altas a lo largo del techo mantienen un ambiente luminoso. El dormitorio de la planta baja alberga una cama tamaño king con gran espacio de circulación. El mobiliario suma una cómoda empotrada de seis cajones junto a armarios altos con puertas corredizas de madera.

El baño privado funciona como una suite con acceso desde el pasillo central. La habitación posee una ducha azulejada, un inodoro, un tocador de nogal americano junto a un armario para ropa blanca. Una escalera de nogal con compartimentos de almacenamiento conduce al nivel superior. El techo a dos aguas genera altura suficiente en la planta alta para evitar la sensación de encierro.