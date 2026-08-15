La empresa estadounidense Recreational Resort Cottages & Cabins fabrica el modelo Meadowview Stoneridge. La construcción funciona como una tiny house pensada para quienes buscan reducir sus espacios sin perder comodidades. Una base de remolque de seis ejes sostiene la estructura de 4,5 metros de ancho por 12,8 metros de largo.
Esta tiny house es la más completa, con una chimenea incluida
El modelo Meadowview Stoneridge es una tiny home que combina comodidades residenciales de lujo con un diseño exterior con chimenea a leña
Una tiny house estilo cabaña
El exterior de la edificación exhibe un revestimiento de listones en tono azul oscuro. Un techo de metal negro resalta la estructura mediante tres líneas diferentes. Los fabricantes incluyeron cerchas a dos aguas decorativas para sumar valor arquitectónico al modelo. La casa permite su instalación en comunidades cerradas o terrenos privados para uso permanente.
Un porche frontal de 3,6 metros envuelve un lateral de la vivienda para ampliar la superficie exterior. La terraza cuenta con cubiertas compuestas, pedestales de mampostería de piedra junto a barandas horizontales. El área exterior incluye un hogar a leña con repisa de madera teñida para disfrutar del entorno. El sector dispone de una preparación para instalar un televisor en la parte superior.
Detalles
El interior abarca 37 metros cuadrados habitables sin contar el altillo superior. La estética interior mezcla paredes de placas de yeso blanco con detalles en pino amarillo del sur. La cocina ocupa un extremo con encimeras amplias junto a una isla móvil para cuatro comensales. El modelo con detalles de lujo cuesta 114.000 dólares e incluye el siguiente equipamiento:
- Una cocina completa con cubierta de vidrio.
- Un combo de microondas con freidora de aire junto a un horno.
- Un refrigerador de dos puertas con máquina de hielo incorporada.
- Conexiones preparadas para instalar una lavadora apilable en el pasillo.
El área social central dispone de lugar para sofás grandes frente a un mueble multimedia. Múltiples ventanas altas a lo largo del techo mantienen un ambiente luminoso. El dormitorio de la planta baja alberga una cama tamaño king con gran espacio de circulación. El mobiliario suma una cómoda empotrada de seis cajones junto a armarios altos con puertas corredizas de madera.
El baño privado funciona como una suite con acceso desde el pasillo central. La habitación posee una ducha azulejada, un inodoro, un tocador de nogal americano junto a un armario para ropa blanca. Una escalera de nogal con compartimentos de almacenamiento conduce al nivel superior. El techo a dos aguas genera altura suficiente en la planta alta para evitar la sensación de encierro.
En pocas palabras
- Tiny House: la empresa estadounidense Recreational Resort Cottages & Cabins fabrica el modelo Meadowview Stoneridge.
- Diseño Exterior: combina revestimiento azul, techo metálico negro y un porche con hogar a leña.
- Interior: ofrece 37 m² habitables, cocina completa, dormitorio principal y altillo superior.