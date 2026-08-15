Cómo el calentamiento del mar favorece la expansión de bacterias como Vibrio vulnificus

El calentamiento del mar está favoreciendo la expansión de bacterias marinas como Vibrio vulnificus, conocida popularmente como “bacteria come carne”. Aunque el riesgo para la población general es muy bajo, los expertos explican por qué el aumento de la temperatura y los cambios en la salinidad crean condiciones ideales para que estos microorganismos se multipliquen.
El mar más cálido: un entorno ideal para bacterias
Las bacterias del género Vibrio forman parte natural de los ecosistemas marinos y estuarios de todo el mundo. El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) señala que estas especies proliferan cuando el mar se calienta, ya que la temperatura es uno de los factores que más influye en su crecimiento.
En aguas más cálidas, los microorganismos encuentran:
- Mayor disponibilidad de nutrientes.
- Condiciones óptimas para reproducirse.
- Ambientes donde la salinidad favorece su supervivencia.
Por eso, durante los meses de verano o en zonas donde el mar ha aumentado su temperatura, la presencia de Vibrio puede ser más frecuente.
El aumento sostenido de la temperatura del mar —producto del cambio climático— está extendiendo la presencia de estas bacterias a regiones donde antes eran menos comunes. Esto incluye áreas del Mediterráneo y costas del Atlántico europeo, donde las autoridades sanitarias han reforzado la vigilancia en personas vulnerables.
Sin embargo, el ISCIII aclara que esta expansión no implica un riesgo generalizado: la bacteria está presente, pero la probabilidad de enfermedad sigue siendo muy baja.
Salinidad y temperatura: la combinación que activa a Vibrio
Para que Vibrio vulnificus se multiplique, deben coincidir dos condiciones ambientales:
- Temperatura elevada.
- Salinidad adecuada.
Cuando ambas se alinean, la bacteria puede aumentar su concentración en aguas costeras. Pero incluso en esos escenarios, la mayoría de las personas expuestas no desarrolla enfermedad, y los cuadros suelen ser gastrointestinales leves.
Quiénes deben extremar precauciones
Los expertos señalan que las personas con:
- Patologías previas.
- Enfermedades hepáticas.
- Sistemas inmunitarios debilitados.
pueden ser más vulnerables a infecciones graves. Para ellas, se recomienda evitar el contacto de heridas abiertas con agua marina y consumir mariscos bien cocidos.
El calentamiento del mar favorece la expansión de bacterias como Vibrio vulnificus, pero los expertos coinciden en que el riesgo para la población general es muy bajo. La vigilancia se centra en personas vulnerables y en medidas simples de prevención, sin necesidad de generar alarma social.
En pocas palabras
- Calentamiento del mar: favorece la expansión de bacterias marinas como Vibrio vulnificus, con riesgo bajo para la población general.
- Condiciones ideales: la suba de temperatura y salinidad marina propician la proliferación de estas bacterias.
- Población vulnerable: personas con patologías previas o defensas bajas deben extremar precauciones ante el contacto con aguas cálidas.