Cómo el calentamiento del mar favorece la expansión de bacterias como Vibrio vulnificus

Mayor disponibilidad de nutrientes.

Condiciones óptimas para reproducirse.

Ambientes donde la salinidad favorece su supervivencia.

Por eso, durante los meses de verano o en zonas donde el mar ha aumentado su temperatura, la presencia de Vibrio puede ser más frecuente.

La suba de temperatura y salinidad marina propician la proliferación de estas bacterias.

El aumento sostenido de la temperatura del mar —producto del cambio climático— está extendiendo la presencia de estas bacterias a regiones donde antes eran menos comunes. Esto incluye áreas del Mediterráneo y costas del Atlántico europeo, donde las autoridades sanitarias han reforzado la vigilancia en personas vulnerables.

Sin embargo, el ISCIII aclara que esta expansión no implica un riesgo generalizado: la bacteria está presente, pero la probabilidad de enfermedad sigue siendo muy baja.

Salinidad y temperatura: la combinación que activa a Vibrio

Para que Vibrio vulnificus se multiplique, deben coincidir dos condiciones ambientales:

Temperatura elevada.

Salinidad adecuada.

Cuando ambas se alinean, la bacteria puede aumentar su concentración en aguas costeras. Pero incluso en esos escenarios, la mayoría de las personas expuestas no desarrolla enfermedad, y los cuadros suelen ser gastrointestinales leves.

Quiénes deben extremar precauciones

Los expertos señalan que las personas con:

Patologías previas.

Enfermedades hepáticas.

Sistemas inmunitarios debilitados.

pueden ser más vulnerables a infecciones graves. Para ellas, se recomienda evitar el contacto de heridas abiertas con agua marina y consumir mariscos bien cocidos.

El calentamiento del mar favorece la expansión de bacterias como Vibrio vulnificus, pero los expertos coinciden en que el riesgo para la población general es muy bajo. La vigilancia se centra en personas vulnerables y en medidas simples de prevención, sin necesidad de generar alarma social.