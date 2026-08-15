Si tenés CDs rayados de película o música en casa, tenés un tesoro en tus manos: qué uso darles ahora

Si tienes CDs acumulando polvo, revisa si alguno es valioso.

Por qué los CDs o disco compacto son un tesoro

Los CDs, esos que usabas para ver tu película favorita o escuchar la canción que amas, cuentan con una variedad de funciones mientras están en uso e incluso en desuso por el paso del tiempo o por estar rayados.

Los CDs están hechos de materiales duraderos y reflectantes que pueden reutilizarse en proyectos de decoración, arte o incluso en tecnología DIY.

están hechos de materiales duraderos y reflectantes que pueden reutilizarse en proyectos de decoración, arte o incluso en tecnología DIY. Algunos discos, especialmente ediciones limitadas, álbumes descatalogados o de artistas icónicos, pueden tener gran valor económico.

Tiene miles de usos en jardinería, decoración y para el hogar.

Crea esta maravillosa lámpara con CDs.

Reciclaje: cómo reciclar CDs de forma creativa en casa

¿Te imaginas tener una lámpara original y hecha con tus manos? Bueno, gracias a esta idea de reciclaje podrás hacerlo realidad. Para ello, nada mejor que, si tienes en casa varios CDs o discos compactos que estén rayados y ya no funcionen ni los uses, darles una segunda vida en algo que realmente te sirva y te sea práctico.

Hacer una lámpara con CDs es una de las mejores formas de reciclar este material, porque cuando la luz atraviesa y rebota en la superficie de policarbonato, produce destellos tornasolados y un efecto lumínico único en la habitación.

Puedes hacer dos tipos de lámparas: primero, en forma de "escama" al colgarlas de un esqueleto de lámpara que funcione, logrando una pantalla superpuesta que tamiza la luz hacia los costados. Otra forma es una lámpara en forma de cubo de luz donde se tienen que ir apilando los CDs en forma geométrica con un foco LED ubicado en el centro.