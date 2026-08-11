Los movimientos de la tierra, y haciendo hincapié en lo que ocurrió recientemente en Venezuela y Colombia que lamentablemente dejó centenares de fallecidos, heridos y desastre, suelen generar una duda siempre recurrente: ¿se trata de un sismo, un temblor o un terremoto? Aunque en las conversaciones cotidianas pueden parecer conceptos diferentes (de hecho lo son) desde el punto de vista científico las palabras tienen mucho más en común de lo que se cree. Vamos a ver las diferencias.
Temblor, sismo y terremoto: cuáles son las diferencias y cuándo corresponde usar cada palabra
Aunque suelen utilizarse como sinónimos, en Argentina existe una diferencia entre el uso científico y el sentido cotidiano de estos términos
El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) señala que “sismo” y “terremoto” son sinónimos. Un sismo es el proceso de liberación instantánea de energía acumulada en el interior de las rocas de la litósfera, que genera ondas sísmicas capaces de producir vibraciones en la superficie.
La diferencia aparece principalmente en el uso cotidiano. En Argentina, explica el organismo, suele hablarse de “temblor” para referirse a sismos de intensidad regular, generalmente asociados a magnitudes menores a 6 y que no provocan grandes daños. En cambio, la palabra “terremoto” suele reservarse para los movimientos de mayor intensidad y magnitud, especialmente cuando producen daños o víctimas.
Sismo, temblor y terremoto: qué dicen los especialistas
Sin embargo, no existe una frontera científica estricta que determine a partir de qué magnitud un sismo pasa a llamarse terremoto. De hecho, el propio INPRES aclara que “terremoto” puede utilizarse para calificar cualquier sismo, ya que el término significa literalmente "movimiento de tierra".
Otro concepto que suele confundirse es la magnitud con la intensidad. La magnitud mide el tamaño del terremoto y la energía liberada en su origen: un mismo evento tiene una única magnitud.
La intensidad, en cambio, indica cómo se sintió el movimiento y qué efectos produjo en un determinado lugar, por lo que puede variar de una localidad a otra.
Por eso, un sismo de determinada magnitud puede sentirse con distinta intensidad según la distancia al epicentro, las características del suelo y las construcciones de cada zona.
En definitiva, sismo y terremoto describen esencialmente el mismo fenómeno. “Temblor” es, sobre todo, una expresión habitual para movimientos menos intensos, mientras que “terremoto” suele utilizarse en el lenguaje común cuando las consecuencias son importantes.
En pocas palabras
- Diferencia científica: sismo y terremoto son sinónimos; temblor es el uso cotidiano para movimientos menores.
- Magnitud vs. Intensidad: magnitud mide la energía liberada en origen; intensidad describe efectos y percepción local.
- Uso del lenguaje: INPRES considera sinónimos sismo y terremoto, reservando temblor para casos de menor impacto.