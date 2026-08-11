Temblor, sismo y terremoto: cuáles son las diferencias y cuándo corresponde usar cada palabra

El terremoto de Colombia causó centenares de muertos y destrucción total en muchos edificios. Foto: gentileza

Sismo, temblor y terremoto: qué dicen los especialistas

Sin embargo, no existe una frontera científica estricta que determine a partir de qué magnitud un sismo pasa a llamarse terremoto. De hecho, el propio INPRES aclara que “terremoto” puede utilizarse para calificar cualquier sismo, ya que el término significa literalmente "movimiento de tierra".

Otro concepto que suele confundirse es la magnitud con la intensidad. La magnitud mide el tamaño del terremoto y la energía liberada en su origen: un mismo evento tiene una única magnitud.

Es bueno saber las diferencias entre sismo, temblor y terremoto para denominarlas correctamente. Imagen ilustrativa.

La intensidad, en cambio, indica cómo se sintió el movimiento y qué efectos produjo en un determinado lugar, por lo que puede variar de una localidad a otra.

Por eso, un sismo de determinada magnitud puede sentirse con distinta intensidad según la distancia al epicentro, las características del suelo y las construcciones de cada zona.

En definitiva, sismo y terremoto describen esencialmente el mismo fenómeno. “Temblor” es, sobre todo, una expresión habitual para movimientos menos intensos, mientras que “terremoto” suele utilizarse en el lenguaje común cuando las consecuencias son importantes.