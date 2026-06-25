Cuándo juegan Los Pumitas vs. Estados Unidos en el Mundial M20: día, hora, TV y equipo confirmado

Bautista Salinas y Federico Serpa, ambos de Los Tordos, estarán en el equipo comandado por Nicolás Fernández Miranda cuando se inicie el duelo ante los estadounidenses este sábado 27 de junio desde las 06:00 de nuestro país, en el Avchala Stadium de Tbilisi y con TV en vivo por ESPN 2 y Disney+.

Los Pumitas juegan con Estados Unidos en el Mundial M20.

Los Pumitas repiten 6 jugadores del plantel que fue tercero en el Mundial juvenil del año pasado en Italia para afrontar una competencia con nuevo formato ya que aumentó a 16 los seleccionados participantes que estarán distribuidos en 4 grupos de 4 equipos cada uno y solo los ganadores de cada uno se clasificarán directamente a semifinales.