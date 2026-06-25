Cuándo juegan Los Pumitas vs. Estados Unidos en el Mundial M20: día, hora, TV y equipo confirmado

Los Pumitas, con dos mendocinos en el equipo titular, confirmaron a los 23 convocados para el debut frente a Estados Unidos en el Mundial M20 que se jugará en Georgia.
Los Pumitas, con dos mendocinos en el equipo titular, confirmaron a los 23 convocados para el debut frente a Estados Unidos en el Mundial M20, en Georgia.
Los Pumitas, con dos mendocinos en el equipo titular, confirmaron a los 23 convocados para el debut frente a Estados Unidos en el Mundial M20 que se jugará en Georgia.
Bautista Salinas y Federico Serpa, ambos de Los Tordos, estarán en el equipo comandado por Nicolás Fernández Miranda cuando se inicie el duelo ante los estadounidenses este sábado 27 de junio desde las 06:00 de nuestro país, en el Avchala Stadium de Tbilisi y con TV en vivo por ESPN 2 y Disney+.
Los Pumitas repiten 6 jugadores del plantel que fue tercero en el Mundial juvenil del año pasado en Italia para afrontar una competencia con nuevo formato ya que aumentó a 16 los seleccionados participantes que estarán distribuidos en 4 grupos de 4 equipos cada uno y solo los ganadores de cada uno se clasificarán directamente a semifinales.
En el plantel argentino también está en mendocino Laureano Valle (Mendoza RC) y la nómina tuvo una modificación de último momento por la lesión de Pascal Senillosa quien fue reemplazado por Joaquín Daireaux (SIC).
Sábado 27/6
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