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Cuándo juegan Los Pumitas vs. Estados Unidos en el Mundial M20: día, hora, TV y equipo confirmado

Los Pumitas, con dos mendocinos en el equipo titular, confirmaron a los 23 convocados para el debut frente a Estados Unidos en el Mundial M20, en Georgia.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Los capitanes de Estados Unidos, Irlanda, Inglaterra y Los Pumitas.

Los capitanes de Estados Unidos, Irlanda, Inglaterra y Los Pumitas.

Los Pumitas, con dos mendocinos en el equipo titular, confirmaron a los 23 convocados para el debut frente a Estados Unidos en el Mundial M20 que se jugará en Georgia.

Bautista Salinas y Federico Serpa, ambos de Los Tordos, estarán en el equipo comandado por Nicolás Fernández Miranda cuando se inicie el duelo ante los estadounidenses este sábado 27 de junio desde las 06:00 de nuestro país, en el Avchala Stadium de Tbilisi y con TV en vivo por ESPN 2 y Disney+.

Los Pumitas juegan con Estados Unidos en el Mundial M20.

Los Pumitas juegan con Estados Unidos en el Mundial M20.

Los Pumitas repiten 6 jugadores del plantel que fue tercero en el Mundial juvenil del año pasado en Italia para afrontar una competencia con nuevo formato ya que aumentó a 16 los seleccionados participantes que estarán distribuidos en 4 grupos de 4 equipos cada uno y solo los ganadores de cada uno se clasificarán directamente a semifinales.

En el plantel argentino también está en mendocino Laureano Valle (Mendoza RC) y la nómina tuvo una modificación de último momento por la lesión de Pascal Senillosa quien fue reemplazado por Joaquín Daireaux (SIC).

Los partidos de la primera fecha del Mundial M20

Sábado 27/6

  • 6.00 Argentina vs. Estados Unidos
  • 6.00 Italia vs. Escocia
  • 8.30 Inglaterra vs. Irlanda
  • 8.30 Nueva Zelanda vs. Japón
  • 11 Gales vs. Georgia
  • 11 Francia vs. Fiji
  • 13.30 Sudáfrica vs. Uruguay
  • 13.30 Australia vs. España

El fixture de Los Pumitas en el Mundial M20

  • Sábado 27 de junio a las 06:00 (hora argentina) vs. Estados Unidos
  • Jueves 2 de julio a las 08:30 vs. Irlanda
  • Martes 7 de julio a las 08:30 vs. Inglaterra

La formación de Los Pumitas ante Estados Unidos

  • 1 CEBRON, Fabrizio (Regatas de Bella Vista)
  • 2 CUNEO, Manuel (San Juan RC)
  • 3 SALINAS, Bautista (Los Tordos)
  • 4 PASCUAL VIALE, Joaquín (Alumni)
  • 5 BENAVIDES, Bautista (Santa Fe RC)
  • 6 DANDE, Tomás (Huirapuca – Tucumán) (capitán)
  • 7 SORONDO, Jerónimo (Belgrano Athletic)
  • 8 CAÑAS, Basilio (CAE – Entre Ríos)
  • 9 REGGIARDO, Valentino (Deportiva Francesa)
  • 10 SERPA, Federico (Los Tordos)
  • 11 LEDESMA AROCENA, Benjamín (SIC)
  • 12 COLL, Pedro (Tigres – Salta) (vicecapitán)
  • 13 FERNÁNDEZ, Ramón (Hindú)
  • 14 LESCANO, Bautista (CAE, Entre Ríos)
  • 15 PFISTER, Simón (Tucumán RC)

Suplentes

  • 16 CAMBIASSO, Nicolás (Buenos Aires C&RC)
  • 17 FARÍAS CERIONI, Benjamín (Universitario – Tucumán)
  • 18 NARVÁEZ, Federico (Atlético del Rosario)
  • 19 ANNAND, Jeremy (Belgrano Athletic)
  • 20 MARIZZA, Franco (Paraná Rowing – Entre Ríos)
  • 21 PREUMAYR, Juan (Jockey – Rosario)
  • 22 GIANNANTONIO, Manuel (Tala – Córdoba)
  • 23 ORDIZ, Benjamín (Los Caranchos – Rosario)

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