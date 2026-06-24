Atlético San Martín se renueva para ir por más en el Federal A y confirmó dos refuerzos

Agustín Verdugo, experimentado volante jugará en el Atlético Club San Martín.

Agustín Verdugo y Felipe Rivarola se suman al Chacarero

Agustín Verdugo, volante oriundo de San Rafael de 28 años, llega proveniente de Real Tomayapo de la Primera División de Bolivia y retorna a Mendoza donde ya jugó en Godoy Cruz, Independiente Rivadavia y Huracán Las Heras.

El delantero Felipe Rivarola estuvo en el Deportivo Maipú donde no tuvo continuidad y regresó al Albirrojo a préstamo.

Iván Paz había sido la anterior incorporación, pero como remplazante por la lesión sufrida por el delantero Ricardo Dichiara. El volante debutó en el triunfo ante Huracán Las Heras.

Cuándo juega el Atlético Club San Martín

El equipo dirigido por Alejandro Abaurre visitará este domingo a las 15.30 a Costa Brava de General Pïco, por la fecha 15 del torneo Federal A.

El Chacarero está último con 14 puntos, pero lleva 4 partidos sin perder, con dos victorias y dos empates.

En el Atlético San Martín asumen nuevas autoridades

El próximo 29 de junio asumirán las nuevas autoridades que conducirán al Atlético Club San Martín.

La lista de unidad es liderada por Pablo Ferlaza de la agrupación Volver a Ser quien sucederá a Damián Reyes, presidente desde el 2022.