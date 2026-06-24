Mundial 2026: la calculadora de los mejores terceros y los 5 criterios que definirán los playoffs

El torneo dio el salto de 32 a 48 selecciones participantes y, además, se sumó la fase de 16avos de final como la primera de las instancias de playoffs. Bajo este nuevo ecosistema, no solamente clasificarán los dos primeros equipos de cada zona, sino que a ellos se le sumarán los ocho mejores terceros.

El Mundial 2026 cuenta con 48 países participantes.

Los cinco criterios que se utilizarán en el Mundial 2026

Al finalizar todos los grupos se formará una tabla con los terceros de cada zona. Para confeccionar este listado y definir de forma matemática a los ocho clasificados a los playoffs, se implementará un estricto sistema de desempate basado en cinco rubros específicos: