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Mundial 2026: la calculadora de los mejores terceros y los 5 criterios que definirán los playoffs

Una vez culminada la fase de grupos del Mundial 2026, los ocho mejores terceros clasificarán a playoffs. Conocé los criterios de clasificación

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Uruguay es uno de los equipos que podría pelear por el tercer puesto.

Uruguay es uno de los equipos que podría pelear por el tercer puesto.

Se puso en marcha la tercera y última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Este es, sin duda, un momento clave para el nuevo formato que se estrena en la actual edición de la copa del Mundo. Cabe recordar que a diferencia de Qatar 2022, se amplió el cupo de participantes y el de clasificados a playoffs.

El torneo dio el salto de 32 a 48 selecciones participantes y, además, se sumó la fase de 16avos de final como la primera de las instancias de playoffs. Bajo este nuevo ecosistema, no solamente clasificarán los dos primeros equipos de cada zona, sino que a ellos se le sumarán los ocho mejores terceros.

El Mundial 2026 cuenta con 48 pa&iacute;ses participantes.

El Mundial 2026 cuenta con 48 países participantes.

Los cinco criterios que se utilizarán en el Mundial 2026

Al finalizar todos los grupos se formará una tabla con los terceros de cada zona. Para confeccionar este listado y definir de forma matemática a los ocho clasificados a los playoffs, se implementará un estricto sistema de desempate basado en cinco rubros específicos:

  1. Mayor número de puntos: el primer criterio, y el más determinante de todos, será la cantidad de puntos obtenidos a lo largo de la fase de grupos.
  2. Diferencia de gol: en caso que exista igualdad en puntos entre dos o más seleccionados, se activará este segundo filtro de evaluación respecto de sus primeros tres encuentros.
  3. Goles a favor: Si la paridad persiste, el tercer criterio premiará la capacidad ofensiva, otorgando el pase a la selección que registre la mayor cantidad de goles.
FIFA defini&oacute; los criterios de clasificaci&oacute;n a los playoffs del Mundial 2026.

FIFA definió los criterios de clasificación a los playoffs del Mundial 2026.

  1. Fair Play (Conducta de equipo): si los tres primeros rubros no logran romper el empate, se tomará en cuenta la relación de tarjetas amarillas y rojas recibidas por los futbolistas.
  2. Ranking FIFA: finalmente, de aún continuar empatados dos o más equipos en la tabla, el codiciado boleto a la siguiente ronda se decidirá de acuerdo a quien esté mejor posicionado en el último listado oficial.

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