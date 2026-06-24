Luego de una de serie de allanamientos por el robo de animales en Ugarteche, en Luján, la ministra de Seguridad de la provincia, Mercedes Rus reveló un récord de secuestros que reflejó el nivel de ese delito en Mendoza.
Por la lucha contra la faena ilegal Mercedes Rus contó que ya secuestraron 35.000 kilos de carne
La ministra de Seguridad Mercedes Rus marcó que en la batalla contra el abigeato se han recuperado más de 9.000 animales que iban a ser faenados
"Tenemos 9.000 animales recuperados en el marco de estos procedimientos, que para nosotros son muy importantes. Y tenemos cerca de 35 toneladas de productos cárnicos secuestrados, justamente con la sospecha de que provienen de faena clandestina", contó Rus en diálogo con Mañana es mejor de Radio Nihuil.
La información con la que acudieron precisamente a esos allanamientos fue que allí se comercializaba carne proveniente del abigeato, es decir, del robo de animales.
Es que una de las metas de Rus es precisamente cortar con esa venta. "El circuito de comercialización es la parte más importante de la investigación. Tenemos que romper el lucro tras el robo de animales", asumió.
La funcionaria reconoció que una vez que la carne ilegal llega al lugar de venta, es muy difícil vincular a ese comerciante con el delito del robo de animales.
Aún así el año pasado se logró detener a 23 personas por esa causa, y en lo que va de este año esos detenidos superarían los 30.
"Es muy difícil, muy difícil llegar a atribuirle el robo. Tenemos un caso testigo de este mes: el 6 de junio detuvimos a un hombre que tenía hasta la ropa con manchas hemáticas de esa faena. Logramos articular todo y llegar, si bien no en la flagrancia de cuando estaba matando al caballo, pero sí después tuvimos elementos para poder relacionarlo con ese hecho, pero es bastante difícil, y ni hablar la comercialización, es muy difícil", admitió la funcionaria del Gobierno.