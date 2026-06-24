Por la lucha contra la faena ilegal Mercedes Rus contó que ya secuestraron 35.000 kilos de carne

Es que una de las metas de Rus es precisamente cortar con esa venta. "El circuito de comercialización es la parte más importante de la investigación. Tenemos que romper el lucro tras el robo de animales", asumió.

La funcionaria reconoció que una vez que la carne ilegal llega al lugar de venta, es muy difícil vincular a ese comerciante con el delito del robo de animales.

Aún así el año pasado se logró detener a 23 personas por esa causa, y en lo que va de este año esos detenidos superarían los 30.

Mercedes Rus comandó una serie de allanamientos que se realizó en Ugarteche con la meta de cortar la comercialización de carne ilegal proveniente del robo de animales.

"Es muy difícil, muy difícil llegar a atribuirle el robo. Tenemos un caso testigo de este mes: el 6 de junio detuvimos a un hombre que tenía hasta la ropa con manchas hemáticas de esa faena. Logramos articular todo y llegar, si bien no en la flagrancia de cuando estaba matando al caballo, pero sí después tuvimos elementos para poder relacionarlo con ese hecho, pero es bastante difícil, y ni hablar la comercialización, es muy difícil", admitió la funcionaria del Gobierno.