Mercedes Rus precisó que la aplicación "Modo Testigo" ya sumó casi 1.100 reportes ciudadanos

A la par, el Gobierno enviará un proyecto a la Legislatura para modificar la Ley Provincial de Tránsito 9.024 y crear un registro digital de infracciones temerarias. Apuntado a corredores críticos y zonas de alta accidentología donde es difícil sostener un puesto fijo, el sistema buscará documentar de forma digital faltas graves como sobrepasos en doble línea amarilla, giros prohibidos, excesos de velocidad o conducción a contramano.

Ruidos molestos y la app que convierte al vecino en testigo

La fiscalización también sumará 10 nuevos decibelímetros para medir las emisiones sonoras de autos y motos con escapes adulterados o sin silenciador. Aunque arrancará con una etapa educativa, se adecuará la reglamentación para empezar a multar a quienes sobrepasen los límites permitidos.

Por otro lado, la aplicación "Modo Testigo" ya sumó 1.099 reportes ciudadanos. El 76 % de los reclamos correspondió a vehículos mal estacionados, seguidos por sobrepasos indebidos y el uso del teléfono al conducir.

Su uso operativo quedará reglamentado por decreto para que los jueces viales puedan transformar las denuncias con datos completos en sanciones efectivas.

Freno a la siniestralidad en motos y alcoholemias

Atendiendo a que más del 50 % de los fallecidos en siniestros viales iban sobre dos ruedas, la provincia lanzará un curso gratuito de manejo defensivo de 30 horas cátedra dictado por la UMAR y la Policía Vial.

La medida acompaña una fuerte suba en la operatividad, con un incremento del 40 % en los controles a motos y un 73 % más de retenciones por infracciones respecto a periodos anteriores.

En cuanto a los números de gestión, desde el Ministerio destacaron una baja del 20 % en víctimas fatales en comparación con el año previo. Los controles de alcoholemia crecieron un 250 % apoyados en el laboratorio provincial de calibración de alcoholímetros, que además le presta servicios técnicos a provincias vecinas como San Luis y La Pampa.

El anuncio formal de estos avances y el balance de indicadores tuvo lugar en el marco de la Segunda Reunión de Presentación de Lineamientos de Seguridad Vial, un encuentro de trabajo encabezado por las autoridades del Ministerio que reunió a jefes policiales, jueces viales, representantes municipales y agrupaciones de víctimas de siniestros.