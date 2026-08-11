El Senado dio media sanción al proyecto de ley de Ciberseguridad

Durante la presentación de la iniciativa en comisiones, el Gobierno mencionó como ejemplos el sistema de emergencias 911, las historias clínicas digitales, los registros de vacunación, las bases educativas, los sistemas energéticos, el transporte público y las plataformas utilizadas para realizar trámites.

La propuesta no modifica el Código Penal ni regula la investigación de los ciberdelitos. Su finalidad es preventiva: identificar los sistemas esenciales, evaluar sus riesgos, detectar vulnerabilidades y establecer protocolos para actuar ante un incidente.

El proyecto contempla la creación de un comité ejecutivo integrado por especialistas y referentes informáticos de distintas áreas del Gobierno provincial.

El organismo deberá realizar un diagnóstico sobre la situación de la ciberseguridad en Mendoza y elaborar un plan provincial que determine prioridades, herramientas y protocolos de respuesta.

Walther Marcolini, Mercedes Rus y Juan Carlos Jaliff durante el trabajo en comisiones previo al debate por el proyecto de Ley de Ciberseguridad de Mendoza. Foto: Legislatura.

También se prevé una autoridad operativa encargada de aplicar las medidas técnicas. Según explicaron los funcionarios durante el tratamiento en comisiones, ese organismo no administrará las bases de datos estatales, sino que deberá garantizar que estén protegidas contra accesos indebidos.

Otro punto central será la creación de un registro obligatorio de incidentes. Los organismos públicos deberán comunicar los ataques recibidos y las vulnerabilidades detectadas para generar estadísticas y mejorar la capacidad de respuesta.

Actualmente, según indicó Rus durante la presentación del proyecto, Mendoza no cuenta con reportes oficiales consolidados que permitan establecer con precisión cuántos ataques reciben las dependencias estatales ni cuáles son sus características.

La participación de hackers éticos

La iniciativa también busca habilitar canales formales para que especialistas en seguridad informática y hackers éticos puedan informar fallas en los sistemas públicos sin quedar expuestos a denuncias por accesos no autorizados.

El objetivo es que las vulnerabilidades sean conocidas y corregidas antes de que puedan ser aprovechadas para robar información, interrumpir servicios o cometer estafas.

De aprobarse, la implementación de la ley será progresiva. Primero deberán conformarse los organismos previstos, realizarse el diagnóstico y elaborarse el plan provincial. Recién entonces se definirán las herramientas, inversiones y recursos necesarios para desarrollar la política de ciberseguridad.

Rus celebró la media sanción de la Ley de Ciberseguridad

“La Ley de Ciberseguridad dio otro paso adelante con la media sanción del Senado”, destacó la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, después de la votación.

“Proteger los sistemas que sostienen servicios esenciales, resguardar los datos de los mendocinos y estar preparados frente a posibles ataques también es hacer seguridad”, afirmó Rus.