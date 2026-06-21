Secuestraron cuatro armas, drogas y detuvieron a 5 personas

Dos mujeres fueron detenidas por un robo a un local comercial.

Durante la requisa a las mujeres los policías recuperaron distintos productos que habían sido ocultados entre las prendas de vestir de ellas. Ambas quedaron a disposición de la Oficina Fiscal interviniente.

Dos detenidos en Las Heras

Otro operativo tuvo lugar en Las Heras durante la noche del domingo. Policías detectaron un vehículo detenido en la intersección de calles Tierra del Fuego y El Zonda y observaron que sus ocupantes intentaban retirarse al advertir la presencia policial.

Tras identificarlos y revisar una mochila, encontraron 13 envoltorios con cogollos de cannabis, un cigarrillo artesanal de marihuana, ocho pastillas de éxtasis, nueve envoltorios con una sustancia granulada, una balanza digital, elementos utilizados para el armado de cigarrillos, teléfonos celulares y $313.900 en efectivo.

Los dos hombres, de 24 y 26 años, quedaron a disposición de la Justicia.

Dos hombres quedaron detenidos con droga. Imagen ilustrativa.

Robo en Luján

En tanto, durante la madrugada de este lunes, un joven de 21 años denunció haber sido víctima de un robo agravado en el barrio Los Olivos de Luján.

De acuerdo con la denuncia, fue interceptado por un sujeto que lo amenazó con un arma blanca y le robó una campera negra y una gorra marca Nike. La Oficina Fiscal interviniente ordenó las actuaciones correspondientes para intentar identificar al autor.

Allanamientos en Maipú

Por otra parte, una investigación por amenazas agravadas con armas culminó con allanamientos en dos viviendas de calle Pellegrini, en Maipú.

Los procedimientos fueron realizados por la Unidad Investigativa Departamental (UID) del departamento luego de una denuncia radicada en la Oficina Fiscal de Maipú.

Como resultado de los allanamientos fueron detenidas tres personas, entre ellas dos señaladas como presuntos autores del hecho investigado.

Tres detenidos en una causa por amenazas.

Además, los efectivos secuestraron un revólver calibre 38, una pistola calibre 22, una escopeta de doble caño, una carabina calibre 22 y 429 cartuchos de distintos calibres.

Tanto las armas como las municiones quedaron a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación para esclarecer el caso.