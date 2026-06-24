¡Felices 39, capitán! Todos los festejos de Lionel Messi con la Selección argentina

La primera vez que el 10 celebró su cumpleaños de esta manera fue en el Mundial Sub 20 de Países Bajos 2005. Con 18 años, Leo campeonó y fue goleador y mejor jugador. Aquella gesta fue una vidriera para que José Pekerman lo convocara a Alemania 2006. Para Messi, aquella eliminación en cuartos de final en la que no sumó minutos, sería un episodio que buscaría revancha.

Messi celebró en Paises Bajos 2005.

En la Copa América de Venezuela 2007, el capitán de la Selección argentina volvió a festejar un año más de vida en la concentración. En aquella ocasión, como en Alemania, celebraría con Juan Román Riquelme en la institución Albiceleste.

Messi en Venezuela 2007.

En Sudáfrica 2010, la Selección argentina se plagaría de leyendas. Con Maradona al mando y Messi en cancha, la Argentina se daría el lujo de ver coincidir a los dos mejores jugadores de la historia del fútbol.

En su festejo número 24, Lionel Messi celebró por primera vez su cumpleaños con la Selección argentina en nuestro país. Fue mientras jugaba la Copa América 2011.

Los 27 años llegarían con el Mundial de Brasil 2014, y la compañía de Alejandro Sabella como director técnico. Una cita mundialista que mostró una buena Selección argentina pero que se vio opacada con la derrota en la final ante Alemania. Messi fue elegido mejor jugador del certamen.

Messi y Maradona en Sudáfrica 2010.

Los dos años siguientes, Messi cumplió en la previa de lo que serían dos finales perdidas más: Copa América de Chile 2015 y la Copa América Centenario, en Estados Unidos, en 2016.

Una vez más la Selección argentina vio un cumpleaños de Lionel en Rusia 2018, ya pasado el temporal del alejamiento del 10 del combinado albiceleste. Tras el fracaso mundialista de la mano de Jorge Sampaoli, se abrió una era dorada para el elenco nacional con la llegada de Lionel Scaloni.

Messi en Rusia 2018.

En la Copa América 2019 comenzaría a gestarse el grupo que ganaría todo. En aquel certamen, Messi cumplió 32 años y decidió no claudicar en aquella derrota en semifinales ante Brasil.

La Copa América 2021 lo cambiaría todo. Saliendo de la pandemia del covid-19, el equipo dirigido por Scaloni viajó a Brasil y rompió el maleficio de 28 años sin títulos. Messi no solo festejó su cumpleaños 34 sino que también cumplió su deseo de ganar un trofeo con la Mayor de la Selección argentina.

Messi en Brasil 2021.

Luego vino una era maravillosa en que la Albiceleste ganó el Mundial de Qatar 2022 y, previamente, la Finalissima ante Italia. Pero Messi allí no celebró con la Selección.

Lionel Messi volvió a celebrar un aniversario de natalicio con la Selección Argentina, el número 37, en la Copa América 2024. Por duodécima vez, el 10 festejó en una concentración en medio de una competencia internacional. Este 2026, el capitán celebra por decimotercera vez con su segunda familia, la Scaloneta, esperando que su sueño con la Albiceleste -una vez más- vuelva a cumplirse.