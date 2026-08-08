En los lugares donde las personas lavan su ropa o la cuelgan, hay miles de objetos y cosas que están presentes con un diseño en particular y pocos nos preguntamos para qué sirven o por qué están allí. En este caso, uno de los más comunes y vistos están en casa: los agujeros presentes en los broches de la ropa.
A la hora de hacer las tareas de la casa, tender la ropa es la actividad más cotidiana. Junto a esta activida, los broches ocupan un rol protagónico en el cuidado de la ropa, aunque no sirven solo para que las prendas se sequen, pues los dos agujeros que tienen cuidan tu ropa de otra forma.
Los broches para tender la ropa tienen dos agujeros por un motivo especial: para que sirven
La mayoría de las personas desconoce la verdadera función de los broches que ayudan a colgar la ropa, por eso nosotros te lo contamos.
Esos pequeños objetos de madera o plástico vienen con un diseño que no es casualidad: poseen dos orificios de diferente tamaño con un propósito específico. ¿Alguna vez te preguntaste por qué están así, para qué sirven y cómo se aprovechan correctamente?
Las dos ranuras busca optimizar el secado de las telas y cuidarlas. En primer lugar, el agujero pequeño está diseñado solo para engancharse al alambre o cuerda del tender, asegurando la posición de la pinza de manera fija.
El agujero grande en cambio, es el espacio que se debe usar para sostener las prendas de vestir por debajo, permitiendo que la tela cuelgue de forma estirada y que caiga suavemente.
Para poder aprovechar al máximo este diseño y evitar ropa arrugada no hay que colgarla sin pensar cómo, sino que debes hacer lo siguiente:
- Engancha el broche en la cuerda del tendedero utilizando el orificio más pequeño.
- Sujeta el borde de la prenda usando el espacio del agujero grande, dejando que la pieza caiga libremente hacia abajo.
- Al colgar las prendas de forma vertical sin doblarlas sobre el alambre, se evita la deformación de cuellos, mangas y dobladillos.
En pocas palabras
- Dos agujeros: los broches para tender ropa tienen dos orificios con fines específicos de secado y cuidado.
- Función pequeña: el orificio menor se usa para enganchar el broche a la cuerda del tender, asegurando su posición.
- Función grande: el orificio mayor sirve para sujetar la prenda, permitiendo que cuelgue estirada y evitando arrugas.