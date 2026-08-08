Los broches para tender la ropa tienen dos agujeros por un motivo especial: para que sirven

Esos pequeños objetos de madera o plástico vienen con un diseño que no es casualidad: poseen dos orificios de diferente tamaño con un propósito específico. ¿Alguna vez te preguntaste por qué están así, para qué sirven y cómo se aprovechan correctamente?

Las dos ranuras busca optimizar el secado de las telas y cuidarlas. En primer lugar, el agujero pequeño está diseñado solo para engancharse al alambre o cuerda del tender, asegurando la posición de la pinza de manera fija.

Cada orificio de los broches sirven para algo en especial.

El agujero grande en cambio, es el espacio que se debe usar para sostener las prendas de vestir por debajo, permitiendo que la tela cuelgue de forma estirada y que caiga suavemente.

Para poder aprovechar al máximo este diseño y evitar ropa arrugada no hay que colgarla sin pensar cómo, sino que debes hacer lo siguiente: