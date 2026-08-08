El árbol de extrema belleza ideal para plantar en agosto y cuyas raíces no levantan el suelo

Comienzan los días templados y con ellos, los días ideales para plantar árboles en casa. Ya sea que se tengan espacios amplios o reducidos, al momento de sembrar se debe tener en cuenta si el árbol a colocar posee raíces que levantan el piso o dañan la estructura. En ese sentido, hay ejemplares que saben combinar belleza, resistencia y que lucen perfectos en un jardín.
Este es el caso de un árbol frutal que llena de vida cualquier espacio, mucho más los reducidos. Además, se caracteriza por no ocupar mucho lugar y por no ser muy difícil de cuidar, lo que lo hace perfecto para patios, terrazas, jardines y frentes de hogares.
El árbol frutal que no levanta el piso con sus raíces y soporta las sequías
Si hay un árbol ideal para jardines pequeños es el ciruelo. Este no suele superar los 5 metros de altura cuando se encuentra en espacios reducidos. Además, sus raíces son poco invasivas por lo que no hay peligro de que levanten el suelo o dañen estructuras y cañerías, lo que lo hace seguro para colocarse en cualquier lugar.
En cuanto a su estética, el ciruelo se caracteriza por sus hojas verdes y suaves y por lucir flores blancas o rosadas en la época de primavera, lo que le otorga un paisaje fotografiable. Esas mismas flores, que suelen atraer mariposas, dejan su lugar en verano a los frutos de este árbol, que son perfectos para días de altas temperaturas por su frescor o apra hacer mermeladas y frutos caseros.
¿Por qué plantar un árbol de ciruelas en casa?
Pero el árbol de ciruelas presenta otra gran ventaja y es que no requiere de muchos cuidados. De hecho, soporta muy bien las sequías o la falta de agua, como también se adapta a cualquier tipo de suelo, siempre y cuando tenga un buen drenaje.
En lo que tiene que ver con el mantenimiento, la ciruela necesita podas ligeras anuales para favorecer la circulación de aire, controlar su forma y estimular la producción de frutos. Además, conviene fertilizar en primavera con un abono equilibrado, eso ayuda a que el árbol crezca de manera saludable y genere más frutos.
En pocas palabras
- Ciruelo: Árbol ideal para espacios reducidos, con flores y frutos.
- Raíces no invasivas: No dañan el suelo ni estructuras, seguras para plantar en cualquier lugar.
- Bajo mantenimiento: Soporta sequías y se adapta a diversos suelos, requiere podas ligeras y fertilización.