El árbol de extrema belleza ideal para plantar en agosto y cuyas raíces no levantan el suelo

En cuanto a su estética, el ciruelo se caracteriza por sus hojas verdes y suaves y por lucir flores blancas o rosadas en la época de primavera, lo que le otorga un paisaje fotografiable. Esas mismas flores, que suelen atraer mariposas, dejan su lugar en verano a los frutos de este árbol, que son perfectos para días de altas temperaturas por su frescor o apra hacer mermeladas y frutos caseros.

¿Por qué plantar un árbol de ciruelas en casa?

Pero el árbol de ciruelas presenta otra gran ventaja y es que no requiere de muchos cuidados. De hecho, soporta muy bien las sequías o la falta de agua, como también se adapta a cualquier tipo de suelo, siempre y cuando tenga un buen drenaje.

En lo que tiene que ver con el mantenimiento, la ciruela necesita podas ligeras anuales para favorecer la circulación de aire, controlar su forma y estimular la producción de frutos. Además, conviene fertilizar en primavera con un abono equilibrado, eso ayuda a que el árbol crezca de manera saludable y genere más frutos.