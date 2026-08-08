El chocolate con leche que se volvió un ritual para los días fríos: la historia del submarino

A diferencia del chocolate caliente tradicional, el submarino se hace introduciendo un pedazo de chocolate en la leche hirviendo y lentamente empieza a derretirse, como si realmente descendiera al fondo de un mar blanco. De ahí viene su nombre: el chocolate se “sumerge” como un submarino hasta transformar la leche en una bebida cremosa, intensa y reconfortante.

Sin embargo, más allá de su curioso nombre, su carga emocional es emocionante y más aún su historia, ya que en realidad tiene raíces más antiguas que el propio submarino.

La fábrica de Águila que impulso la barra de chocolate estaba en Barracas.

Cuando llegaron los españoles a América, el consumo de cacao se incorporó a distintas tradiciones gastronómicas y con el tiempo también se instaló en el Río de la Plata colonial. En ese lugar, el chocolate era una bebida valorada, aunque su preparación podía ser más lenta y trabajosa que la versión de hoy.

A comienzos del siglo XX, Argentina estaba marcada por la inmigración, los cafés, las familias numerosas y el crecimiento urbano y ahí es cuando apareció una solución práctica: la barrita lista para sumergir, sin tanta preparación.

De hecho, la marca "Águila" impulsó las barritas de chocolate para facilitar y acelerar la preparación de la bebida caliente, lo que ayudó a popularizar el submarino en cafés, bares y miles de hogares.