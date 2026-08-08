El Portal del león, también conocido como Portal 8/8, es una de las fechas más esperadas por quienes siguen prácticas de espiritualidad, manifestación y desarrollo personal. Cada 8 de agosto, miles de personas aprovechan esta jornada para realizar rituales, escribir intenciones y reflexionar sobre sus objetivos, con la esperanza de atraer abundancia, prosperidad y nuevas oportunidades.
Portal del león: cuándo es, qué significa y cómo activarlo para recibir abundancia y prosperidad
Se trata de uno de los portales energéticos más importantes del año. Conocé, además, qué rituales hacer para activar su poder
Qué significa el Portal del León y por qué se celebra el 8 de agosto
El Portal del león recibe su nombre porque coincide con la temporada del signo de Leo, asociado en la astrología con cualidades como el liderazgo, la creatividad, la confianza y la fuerza interior.
A esto se suma el simbolismo del número 8, considerado en la numerología como un número vinculado con el equilibrio, el éxito material, la abundancia y la prosperidad. Además, su forma recuerda al símbolo del infinito (∞), lo que fortalece la idea de que el 8/8 representa un momento especial para enfocarse en el crecimiento personal y en los proyectos a largo plazo.
Aunque no existe evidencia científica que respalde los efectos energéticos, el Portal del león tiene un importante valor simbólico para muchas personas. Su popularidad ha crecido en los últimos años y cada vez más personas ponen en práctica rituales durante esta jornada para activar su energía.
Cómo activar el Portal del león para atraer abundancia y prosperidad: los rituales más efectivos
Una de las prácticas más populares consiste en escribir ocho deseos o metas en una hoja de papel. La recomendación es redactarlos en tiempo presente y con afirmaciones positivas, como si esos objetivos ya se hubieran alcanzado.
Otro ritual habitual consiste en encender una vela blanca o dorada, un gesto simbólico que muchas personas relacionan con la claridad, la prosperidad y los nuevos comienzos. De igual manera, repetir afirmaciones enfocadas en la confianza, el bienestar y la abundancia ayuda a mantener la atención en las metas personales.
Más allá de los rituales, quienes practican el esoterismo explican que el Portal del león puede convertirse en una excelente oportunidad para revisar las finanzas, crear un plan de ahorro, iniciar un proyecto profesional o actualizar los objetivos personales.
En consecuencia, el Portal del león y Portal 8/8 puede entenderse como un momento para reflexionar, establecer prioridades y actuar con intención y constancia.
En pocas palabras
- Portal del león: Celebrado el 8 de agosto, combina la temporada de Leo con el simbolismo del número 8 para atraer abundancia y prosperidad.
- Significado energético: Asocia a Leo con liderazgo y fuerza, mientras que el 8 representa el equilibrio, el éxito material y el infinito.
- Rituales sugeridos: Incluyen escribir deseos, encender velas y afirmar metas para enfocar la energía en el crecimiento personal y financiero.