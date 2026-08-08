Portal del león: cuándo es, qué significa y cómo activarlo para recibir abundancia y prosperidad

Aunque no existe evidencia científica que respalde los efectos energéticos, el Portal del león tiene un importante valor simbólico para muchas personas. Su popularidad ha crecido en los últimos años y cada vez más personas ponen en práctica rituales durante esta jornada para activar su energía.

Este es uno de los portales energéticos más importantes del año.

Cómo activar el Portal del león para atraer abundancia y prosperidad: los rituales más efectivos

Una de las prácticas más populares consiste en escribir ocho deseos o metas en una hoja de papel. La recomendación es redactarlos en tiempo presente y con afirmaciones positivas, como si esos objetivos ya se hubieran alcanzado.

Otro ritual habitual consiste en encender una vela blanca o dorada, un gesto simbólico que muchas personas relacionan con la claridad, la prosperidad y los nuevos comienzos. De igual manera, repetir afirmaciones enfocadas en la confianza, el bienestar y la abundancia ayuda a mantener la atención en las metas personales.

Estos son los rituales que podés hacer para el Portal del león.

Más allá de los rituales, quienes practican el esoterismo explican que el Portal del león puede convertirse en una excelente oportunidad para revisar las finanzas, crear un plan de ahorro, iniciar un proyecto profesional o actualizar los objetivos personales.

En consecuencia, el Portal del león y Portal 8/8 puede entenderse como un momento para reflexionar, establecer prioridades y actuar con intención y constancia.