Los hinchas de la Lepra en la previa de otro atrayente partido en el Gargantini ante Estudiantes de Río Cuarto

La seguidilla para Independiente Rivadavia

A Independiente Rivadavia tras jugar ante Estudiantes de Río Cuarto se le viene una seguidilla de compromisos importantes en las distintas competencias que está afrontando.

El plantel viajará este domingo a las 14 para jugar el próximo martes 11 ante Fluminense en Brasil, a las 19, el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El equipo de Alfredo Berti luego del compromiso ante el Flu por la Libertadores, jugará el sábado 15 ante Belgrano, en Córdoba por la quinta fecha del Clausura. Luego el martes 18 afrontará la revancha con el Fluminense por la Copa Libertadores en el Malvinas Argentinas a las 19.

Tras el duelo de vuelta con el conjunto brasileño visitará el sábado 22 a Independiente de Avellaneda, por la sexta fecha en el interzonal, desde las 18.30.

La Lepra luego tendrá el cruce de octavos de final de la Copa Argentina. El último campeón del certamen jugará ante Aldosivi de Mar del Plata, el miércoles 26 de agosto a las 21.15 en el estadio Florencio Sola de Banfield, en el Sur del Gran Buenos Aires.

El intenso mes de agosto lo cerrará enfrentando a Racing.

El calendario de la Lepra en el mes de agosto