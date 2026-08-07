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Los hinchas de la Lepra en la previa de otro atrayente partido en el Gargantini ante Estudiantes de Río Cuarto

Independiente Rivadavia jugará su segundo partido de local en el estadio Bautista Gargantini ante Estudiantes de Río Cuarto, por la cuarta fecha del Torneo Clausura

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Estos hinchas de Independiente Rivadavia fueron al Gargantini a alentar a su equipo.

Estos hinchas de Independiente Rivadavia fueron al Gargantini a alentar a su equipo.

Independiente Rivadavia este viernes por la noche se reencontró con sus hinchas en el estadio Bautista Gargantini ante Estudiantes de Río Cuarto, por la 4ta fecha del Torneo Clausura, tras la derrota que sufrió ante Sarmiento de Junín, en condición de visitante.

La última vez que la Lepra jugó en su estadio fue por la 2da fecha, en el triunfo ante Huracán por 2 a 1,en su primer partido de local en este torneo.

La familia de la Lepra dijo presente una vez más en el Gargantini.

La familia de la Lepra dijo presente una vez más en el Gargantini.

Desde temprano, las calles aledañas al Gargantini se tiñeron de azul con el folclore habitual de cada encuentro que juega la Lepra en la Catedral. El estadio mostró una gran convocatoria con los simpatizantes leprosos.

La seguidilla para Independiente Rivadavia

A Independiente Rivadavia tras jugar ante Estudiantes de Río Cuarto se le viene una seguidilla de compromisos importantes en las distintas competencias que está afrontando.

El plantel viajará este domingo a las 14 para jugar el próximo martes 11 ante Fluminense en Brasil, a las 19, el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El equipo de Alfredo Berti luego del compromiso ante el Flu por la Libertadores, jugará el sábado 15 ante Belgrano, en Córdoba por la quinta fecha del Clausura. Luego el martes 18 afrontará la revancha con el Fluminense por la Copa Libertadores en el Malvinas Argentinas a las 19.

Tras el duelo de vuelta con el conjunto brasileño visitará el sábado 22 a Independiente de Avellaneda, por la sexta fecha en el interzonal, desde las 18.30.

La Lepra luego tendrá el cruce de octavos de final de la Copa Argentina. El último campeón del certamen jugará ante Aldosivi de Mar del Plata, el miércoles 26 de agosto a las 21.15 en el estadio Florencio Sola de Banfield, en el Sur del Gran Buenos Aires.

El intenso mes de agosto lo cerrará enfrentando a Racing.

El calendario de la Lepra en el mes de agosto

  • Copa Libertadores: octavos de final, ida vs Fluminense el martes 11/8 a las 19 (Brasil)
  • Fecha 5 del Clausura: vs Belgrano sábado 15/8 a las 19 (Córdoba)
  • Copa Libertadores vs Fluminense, vuelta, martes 18/8 a las 19 (Malvinas Argentinas)
  • Fecha 6 del Clausura: vs Independiente, sábado 22/8 a las 18:30 (Libertadores de América)
  • Copa Argentina: octavos de final vs Aldosivi, miércoles 26/8 a las 21.15 (Banfield)
  • Fecha 7 del Clausura: vs Racing, domingo 30/8 (Bautista Gargantini) a las 21:30.

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