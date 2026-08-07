Agustín Módica, goleador del fútbol argentino, brilla en Gimnasia y Esgrima y está en la mira del fútbol europeo

Con su último doblete ante Unión de Santa Fe Módica llegó a 3 goles en las primeras 3 fechas y es el máximo goleador del certamen seguido por un nutrido lote de jugadores que hizo dos tantos.

Los goles de Agustín Módica en Gimnasia y Esgrima despiertan interés en Europa.

Con estas 3 conquistas y las 7 que hizo desde que llegó al Lobo, Módica ya despertó el interés de la Fiorentina y hasta se habla de una posible convocatoria a la selección de Italia ya que nació en enero de 2003 en Villanova d'Albenga (Italia) cuando su padre jugaba al fútbol en ese país.