Agustín Módica, goleador del fútbol argentino, brilla en Gimnasia y Esgrima y está en la mira del fútbol europeo

Agustín Módica, delantero de Gimnasia y Esgrima, encabeza la tabla de goleadores del Torneo Clausura 2026 y su nombre ya está en la mira del fútbol europeo, más precisamente en el de Italia, país en el que nació.
Agustín Módica, delantero de Gimnasia y Esgrima, encabeza la tabla de goleadores del Torneo Clausura y su nombre ya está en la mira del fútbol europeo
Agustín Módica, delantero de Gimnasia y Esgrima, encabeza la tabla de goleadores del Torneo Clausura 2026 y su nombre ya está en la mira del fútbol europeo, más precisamente en el de Italia, país en el que nació.
Con su último doblete ante Unión de Santa Fe Módica llegó a 3 goles en las primeras 3 fechas y es el máximo goleador del certamen seguido por un nutrido lote de jugadores que hizo dos tantos.
Con estas 3 conquistas y las 7 que hizo desde que llegó al Lobo, Módica ya despertó el interés de la Fiorentina y hasta se habla de una posible convocatoria a la selección de Italia ya que nació en enero de 2003 en Villanova d'Albenga (Italia) cuando su padre jugaba al fútbol en ese país.
Por lo pronto Módica, de 23 años, pertenece en un 50% a Gimnasia y Esgrima, la otra mitad sigue siendo de Rosario Central, su contrato en el club del parque se extiende por 4 años y según Transfermakt su pase está valuado en 1.500.000 euros.