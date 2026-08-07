Deportivo Maipú visita a Midland por la Primera Nacional: probables formaciones y dónde verlo

Mariano Echeverría es el entrenador del Deportivo Maipú. Foto: Prensa Deportivo Maipú

Deportivo Maipú se ubica 6to con 32 puntos, a 9 unidades del puntero Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

El equipo dirigido por Mariano Echeverría acumula 23 partidos en los que ha obtenido 9 triunfos, 5 empates y cayó en 9 oportunidades.

El ingreso de Mateo Ortale por Lucas Faggioli, con 5 tarjetas amarillas, sería el único cambio con respecto al equipo que viene de ganarle a Atlanta en calle Vergara.

Así llega Midland, el rival del Deportivo Maipú

Midland viene de empatar 1 a 1 como local frente a Almagro y acumula 5 partidos al hilo sin conocer la derrota.

El conjunto bonaerense se encuentra 5to en la tabla de posiciones con 34 puntos y una campaña de 9 triunfos, 7 empates y 6 derrotas.

El último antecedente

En la primera rueda, el 22 de marzo pasado, el Cruzado perdió de local por 1 a 0 ante Midland.

Probables formaciones:

Midland: Mauro Leguiza; Lautaro Díaz Laharque, Genaro Cepeda, Luciano Recalde y Pablo Casarico; Matías Abruzzese, Jesús Camaño, Nicolás Violini y Facundo Marini; Ezequiel Bulacio y Jeremías Perales. DT: Joaquín Iturrería.

Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Mateo Ortale, Santiago Paulini, Arón Agüero, Juan Pablo De La Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Vera, Tomás Silva; Franco Saccone y Juan Cruz Giacone. DT: Mariano Echeverría.