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Deportivo Maipú visita a Midland por la Primera Nacional: probables formaciones y dónde verlo

Deportivo Maipú jugará ante Midland este viernes desde las 20 por la 24ª fecha de la Zona B del torneo de la Primera Nacional. El Cruzado viene de ganarle a Atlanta.

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Deportivo Maipú  visitará a Midland porel  torneo de la Primera Nacional.

Deportivo Maipú  visitará a Midland porel  torneo de la Primera Nacional.

Foto: Prensa Deportivo Maipú

Por la 24ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional Deportivo Maipú visitará este viernes a Midland en el el estadio Raúl Roberto Sabureau.

El encuentro contará con el arbitraje de Felipe Viola y será transmitido por Radio Nihuil y la plataforma LPF Play.

El Cruzado viene de vencer 4 a 2 a Atlanta, volvió a ganar después de dos partidos y buscará seguir sumando para consolidarse en la zona de clasificación al Reducido por el segundo ascenso.

Mariano Echeverría es el entrenador del Deportivo Maipú.

Mariano Echeverría es el entrenador del Deportivo Maipú.

Deportivo Maipú se ubica 6to con 32 puntos, a 9 unidades del puntero Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

El equipo dirigido por Mariano Echeverría acumula 23 partidos en los que ha obtenido 9 triunfos, 5 empates y cayó en 9 oportunidades.

El ingreso de Mateo Ortale por Lucas Faggioli, con 5 tarjetas amarillas, sería el único cambio con respecto al equipo que viene de ganarle a Atlanta en calle Vergara.

Así llega Midland, el rival del Deportivo Maipú

Midland viene de empatar 1 a 1 como local frente a Almagro y acumula 5 partidos al hilo sin conocer la derrota.

El conjunto bonaerense se encuentra 5to en la tabla de posiciones con 34 puntos y una campaña de 9 triunfos, 7 empates y 6 derrotas.

El último antecedente

En la primera rueda, el 22 de marzo pasado, el Cruzado perdió de local por 1 a 0 ante Midland.

Probables formaciones:

Midland: Mauro Leguiza; Lautaro Díaz Laharque, Genaro Cepeda, Luciano Recalde y Pablo Casarico; Matías Abruzzese, Jesús Camaño, Nicolás Violini y Facundo Marini; Ezequiel Bulacio y Jeremías Perales. DT: Joaquín Iturrería.

Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Mateo Ortale, Santiago Paulini, Arón Agüero, Juan Pablo De La Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Vera, Tomás Silva; Franco Saccone y Juan Cruz Giacone. DT: Mariano Echeverría.

  • Estadio: Midland
  • Árbitro: Felipe Viola
  • Hora: 20

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