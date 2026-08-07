Deportivo Maipú visita a Midland por la Primera Nacional: probables formaciones y dónde verlo

Por la 24ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional Deportivo Maipú visitará este viernes a Midland en el el estadio Raúl Roberto Sabureau.
Deportivo Maipú jugará ante Midland este viernes desde las 20 por la 24ª fecha de la Zona B del torneo de la Primera Nacional. El Cruzado viene de ganarle a Atlanta.
Por la 24ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional Deportivo Maipú visitará este viernes a Midland en el el estadio Raúl Roberto Sabureau.
El encuentro contará con el arbitraje de Felipe Viola y será transmitido por Radio Nihuil y la plataforma LPF Play.
El Cruzado viene de vencer 4 a 2 a Atlanta, volvió a ganar después de dos partidos y buscará seguir sumando para consolidarse en la zona de clasificación al Reducido por el segundo ascenso.
Deportivo Maipú se ubica 6to con 32 puntos, a 9 unidades del puntero Gimnasia y Esgrima de Jujuy.
El equipo dirigido por Mariano Echeverría acumula 23 partidos en los que ha obtenido 9 triunfos, 5 empates y cayó en 9 oportunidades.
El ingreso de Mateo Ortale por Lucas Faggioli, con 5 tarjetas amarillas, sería el único cambio con respecto al equipo que viene de ganarle a Atlanta en calle Vergara.
Midland viene de empatar 1 a 1 como local frente a Almagro y acumula 5 partidos al hilo sin conocer la derrota.
El conjunto bonaerense se encuentra 5to en la tabla de posiciones con 34 puntos y una campaña de 9 triunfos, 7 empates y 6 derrotas.
En la primera rueda, el 22 de marzo pasado, el Cruzado perdió de local por 1 a 0 ante Midland.
Probables formaciones:
Midland: Mauro Leguiza; Lautaro Díaz Laharque, Genaro Cepeda, Luciano Recalde y Pablo Casarico; Matías Abruzzese, Jesús Camaño, Nicolás Violini y Facundo Marini; Ezequiel Bulacio y Jeremías Perales. DT: Joaquín Iturrería.
Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Mateo Ortale, Santiago Paulini, Arón Agüero, Juan Pablo De La Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Vera, Tomás Silva; Franco Saccone y Juan Cruz Giacone. DT: Mariano Echeverría.