La fe popular moviliza a Mendoza este 7 de agosto con una de las concentraciones religiosas más importantes del año. Miles de devotos se reúnen para pedir y agradecer por empleo en honor a San Cayetano, teniendo como epicentros principales la parroquia godoycruceña y el Santuario Arquidiocesano de Orfila, en Junín, en el Este provincial.
Mendoza celebra a San Cayetano con misas en Godoy Cruz y Junín
Miles de fieles agradecen y piden trabajo en Orfila, Junín, y en la parroquia de Godoy Cruz. El cronograma completo de celebraciones por San Cayetano
En el Gran Mendoza, las autoridades de Godoy Cruz aguardan el paso de unos 200.000 asistentes en la Iglesia de calle Anatole France 642. Con las puertas abiertas desde las 6.30, los creyentes comenzaron a llegar de madrugada, muchos de ellos a pie desde distintos puntos del área metropolitana para visitar la imagen del santo ubicada en el exterior.
Horarios de misas y desvíos de tránsito en Godoy Cruz por San Cayetano
Las celebraciones se suceden de forma continua a lo largo de toda la jornada. La primera misa matutina arrancó a las 7, mientras que la ceremonia de cierre se oficiará a las 22, con una procesión programada para las 16.30 en las inmediaciones de la parroquia.
Para ordenar la masiva concurrencia, el municipio dispuso un esquema de cortes de calles entre las 8 y las 20 en los cruces de calles Anatole France y Chacabuco, Derqui y O'Higgins, y Derqui y Santos Dumont. Se reforzó la limpieza, la prohibición de venta ambulante y la instalación de sanitarios químicos.
El Santuario de Orfila convoca a miles de peregrinos con la procesión de antorchas
En Junín, Orfila revalida su condición de faro religioso recibiendo a todos los fieles de Mendoza y de provincias vecinas como San Juan y San Luis. La actividad comenzó en el primer minuto del viernes con la Misa de los Trabajadores y la bendición de herramientas, continuando con ceremonias a las 9, 11, 15 y 17.
A las 20 con la misa que presidirá el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, seguida por la emotiva procesión donde miles de velas encendidas acompañarán el paso de la imagen sacra. Un despliegue especial de la Policía de Mendoza y personal de tránsito supervisa los accesos y el predio durante todo el festejo.