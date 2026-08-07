Mendoza celebra a San Cayetano con misas en Godoy Cruz y Junín

Para ordenar la masiva concurrencia, el municipio dispuso un esquema de cortes de calles entre las 8 y las 20 en los cruces de calles Anatole France y Chacabuco, Derqui y O'Higgins, y Derqui y Santos Dumont. Se reforzó la limpieza, la prohibición de venta ambulante y la instalación de sanitarios químicos.

Estos son los horarios de las misas y procesión por San Cayetano en Godoy Cruz.

El Santuario de Orfila convoca a miles de peregrinos con la procesión de antorchas

En Junín, Orfila revalida su condición de faro religioso recibiendo a todos los fieles de Mendoza y de provincias vecinas como San Juan y San Luis. La actividad comenzó en el primer minuto del viernes con la Misa de los Trabajadores y la bendición de herramientas, continuando con ceremonias a las 9, 11, 15 y 17.

A las 20 con la misa que presidirá el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, seguida por la emotiva procesión donde miles de velas encendidas acompañarán el paso de la imagen sacra. Un despliegue especial de la Policía de Mendoza y personal de tránsito supervisa los accesos y el predio durante todo el festejo.