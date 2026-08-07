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Torneo Clausura 2026: las posiciones antes de comenzar la disputa de la fecha 4

Unión venció a Lanús en el partido postergado de la segunda fecha y puso al día el Torneo Clausura antes de iniciarse la 4ta fecha

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Unión ganó como local.

Unión ganó como local.

Unión se impuso como local por 2 a 1 ante Lanús en un partido en el que ambos equipos tuvieron que ser pacientes para adaptarse a jugar en una noche muy ventosa, por la postergada segunda fecha del Torneo Clausura 2026.

Luego de un primer tiempo en el que a ambos les costó hacer pie, los goles llegaron en la segunda mitad: los mediocampistas Lucas Menossi y Joaquín Mosqueira marcaron para el local, a los 7 y 31', respectivamente, mientras que el volante Leandro Peña Biafore había igualado en 27'.

El triunfo acomoda al equipo que dirige Leonardo Madelón en el 6to puesto de la zona A, con 4 unidades, mientras que el Granate es 12mo en el grupo con un punto menos y no pudo volver a la zona de clasificación a la próxima Copa Sudamericana.

Las posiciones del Torneo Clausura 2026

Así están las posiciones del Torneo Clausura de la Liga Profesional

Clasificación a los playoffs

  • Zona A: Vélez 9; Independiente, Gimnasia y Esgrima e Instituto 6; Newell's, Unión, Boca y Defensa y Justicia 4.
  • Zona B: Argentinos Juniors y Barracas Central 9; Gimnasia La Plata 6; Atlético Tucumán 5; Tigre, Banfield, Independiente Rivadavia y Belgrano 4.

Descenso

  • Estudiantes de Río Cuarto es el último en los promedios (0,474) y la tabla anual (9 puntos).
  • Aldosivi está penúltimo en los promedios (0,824) e iguala en la última posición en la tabla anual (9).

Campeón de Liga

  • Independiente Rivadavia (38) lidera la tabla anual junto a Argentinos Juniors (38).

Clasificación a las copas

  • Independiente Rivadavia (38), Argentinos Juniors (38) y Vélez (37) van a la Copa Libertadores.
  • Estudiantes (34), Boca (34), Rosario Central (32), Gimnasia La Plata (32), Independiente (30) y Barracas (30) van a la Copa Sudamericana
  • Belgrano (30) ya tiene un lugar asegurado en la Libertadores por ser campeón del Apertura.

La fecha 4 del Torneo Clausura

Viernes 7/8

  • Rosario Central – Aldosivi de Mar del Plata a las 19:30
  • Independiente Rivadavia – Estudiantes de Río Cuarto a las 21:45

Sábado 8/8

  • Atlético Tucumán – Sarmiento a las 14:45
  • Deportivo Riestra – Estudiantes de La Plata a las 14:45
  • Tigre – River a las 17
  • Boca – Vélez a las 19:15
  • Independiente – Platense a las 21:30
  • Instituto de Córdoba – Gimnasia y Esgrima a las 21:30

Domingo 9/8

  • San Lorenzo – Huracán a las 15
  • Gimnasia y Esgrima La Plata – Barracas Central a las 17:45
  • Defensa y Justicia – Newell's a las 17:45
  • Argentinos Juniors – Racing a las 20:15

Lunes 10/8

  • Banfield – Belgrano de Córdoba a las 19
  • Unión de Santa Fe – Central Córdoba de Santiago del Estero a las 21:15

Martes 11/8

  • Talleres de Córdoba – Lanús a las 21

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