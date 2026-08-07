Torneo Clausura 2026: las posiciones antes de comenzar la disputa de la fecha 4

Unión se impuso como local por 2 a 1 ante Lanús en un partido en el que ambos equipos tuvieron que ser pacientes para adaptarse a jugar en una noche muy ventosa, por la postergada segunda fecha del Torneo Clausura 2026.
Unión venció a Lanús en el partido postergado de la segunda fecha y puso al día el Torneo Clausura antes de iniciarse la 4ta fecha
Unión se impuso como local por 2 a 1 ante Lanús en un partido en el que ambos equipos tuvieron que ser pacientes para adaptarse a jugar en una noche muy ventosa, por la postergada segunda fecha del Torneo Clausura 2026.
Luego de un primer tiempo en el que a ambos les costó hacer pie, los goles llegaron en la segunda mitad: los mediocampistas Lucas Menossi y Joaquín Mosqueira marcaron para el local, a los 7 y 31', respectivamente, mientras que el volante Leandro Peña Biafore había igualado en 27'.
El triunfo acomoda al equipo que dirige Leonardo Madelón en el 6to puesto de la zona A, con 4 unidades, mientras que el Granate es 12mo en el grupo con un punto menos y no pudo volver a la zona de clasificación a la próxima Copa Sudamericana.
Las posiciones del Torneo Clausura 2026
Clasificación a los playoffs
Descenso
Campeón de Liga
Clasificación a las copas
Viernes 7/8
Sábado 8/8
Domingo 9/8
Lunes 10/8
Martes 11/8