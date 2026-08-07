Torneo Clausura 2026: las posiciones antes de comenzar la disputa de la fecha 4

Luego de un primer tiempo en el que a ambos les costó hacer pie, los goles llegaron en la segunda mitad: los mediocampistas Lucas Menossi y Joaquín Mosqueira marcaron para el local, a los 7 y 31', respectivamente, mientras que el volante Leandro Peña Biafore había igualado en 27'.

El triunfo acomoda al equipo que dirige Leonardo Madelón en el 6to puesto de la zona A, con 4 unidades, mientras que el Granate es 12mo en el grupo con un punto menos y no pudo volver a la zona de clasificación a la próxima Copa Sudamericana.