Abren las inscripciones para la segunda cohorte de la Maestría en Ciudad, Urbanismo y Hábitat Sostenible

Formación internacional para profesionales

La propuesta está dirigida a arquitectos, urbanistas, ingenieros, geógrafos, gestores públicos, profesionales del ambiente y especialistas interesados en profundizar su formación sobre los procesos urbanos y territoriales del siglo XXI.

Entre sus principales diferenciales se encuentran la formación internacional dictada en español, el contacto permanente con docentes y especialistas, la aplicación práctica de herramientas para la gestión sostenible y la acreditación de la carrera por parte de CONEAU.

La Universidad de Congreso ofrece becas y beneficios especiales para integrantes de la Comunidad UC y profesionales pertenecientes a instituciones con convenio.

Las personas interesadas pueden solicitar información escribiendo a [email protected].