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Abren las inscripciones para la segunda cohorte de la Maestría en Ciudad, Urbanismo y Hábitat Sostenible

La Universidad de Congreso abrió las inscripciones para su Maestría en Ciudad y Hábitat Sostenible, dirigida a profesionales que buscan especialización

Por UNO
La Universidad de Congreso ofrece Maestría en Ciudad y Hábitat Sostenible, ya se encuentran las inscripciones abiertas.

La Universidad de Congreso ofrece Maestría en Ciudad y Hábitat Sostenible, ya se encuentran las inscripciones abiertas.

La Universidad de Congreso abrió las inscripciones para la segunda cohorte de la Maestría en Ciudad, Urbanismo y Hábitat Sostenible, una propuesta internacional orientada a formar profesionales capaces de planificar y gestionar los desafíos urbanos, ambientales y territoriales contemporáneos. La carrera es 100% online e inicia en septiembre de 2026.

Inscripciones abiertas en la Universidad de Congreso

La carrera comenzará en septiembre de 2026 y se cursará bajo una modalidad 100 % online, con clases virtuales sincrónicas y actividades complementarias disponibles en el aula virtual.

La formación articula contenidos relacionados con urbanismo, planificación territorial, ambiente, sostenibilidad, políticas públicas y gestión de proyectos. El programa busca brindar herramientas para intervenir en procesos de transformación urbana y promover ciudades más inclusivas, resilientes y sostenibles.

Formación internacional para profesionales

La propuesta está dirigida a arquitectos, urbanistas, ingenieros, geógrafos, gestores públicos, profesionales del ambiente y especialistas interesados en profundizar su formación sobre los procesos urbanos y territoriales del siglo XXI.

Entre sus principales diferenciales se encuentran la formación internacional dictada en español, el contacto permanente con docentes y especialistas, la aplicación práctica de herramientas para la gestión sostenible y la acreditación de la carrera por parte de CONEAU.

La Universidad de Congreso ofrece becas y beneficios especiales para integrantes de la Comunidad UC y profesionales pertenecientes a instituciones con convenio.

Las personas interesadas pueden solicitar información escribiendo a [email protected].

En pocas palabras

  • Inscripciones abiertas: la Universidad de Congreso ofrece una Maestría en Ciudad, Urbanismo y Hábitat Sostenible.
  • Modalidad y Duración: carrera 100% online, inicia en septiembre de 2026.
  • Perfil Profesional: dirigida a arquitectos, urbanistas y gestores interesados en desarrollo urbano.
Resumen generado por Thinkindot AI

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