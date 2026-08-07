La Universidad de Congreso abrió las inscripciones para la segunda cohorte de la Maestría en Ciudad, Urbanismo y Hábitat Sostenible, una propuesta internacional orientada a formar profesionales capaces de planificar y gestionar los desafíos urbanos, ambientales y territoriales contemporáneos. La carrera es 100% online e inicia en septiembre de 2026.
Abren las inscripciones para la segunda cohorte de la Maestría en Ciudad, Urbanismo y Hábitat Sostenible
La Universidad de Congreso abrió las inscripciones para su Maestría en Ciudad y Hábitat Sostenible, dirigida a profesionales que buscan especialización
Inscripciones abiertas en la Universidad de Congreso
La carrera comenzará en septiembre de 2026 y se cursará bajo una modalidad 100 % online, con clases virtuales sincrónicas y actividades complementarias disponibles en el aula virtual.
La formación articula contenidos relacionados con urbanismo, planificación territorial, ambiente, sostenibilidad, políticas públicas y gestión de proyectos. El programa busca brindar herramientas para intervenir en procesos de transformación urbana y promover ciudades más inclusivas, resilientes y sostenibles.
Formación internacional para profesionales
La propuesta está dirigida a arquitectos, urbanistas, ingenieros, geógrafos, gestores públicos, profesionales del ambiente y especialistas interesados en profundizar su formación sobre los procesos urbanos y territoriales del siglo XXI.
Entre sus principales diferenciales se encuentran la formación internacional dictada en español, el contacto permanente con docentes y especialistas, la aplicación práctica de herramientas para la gestión sostenible y la acreditación de la carrera por parte de CONEAU.
La Universidad de Congreso ofrece becas y beneficios especiales para integrantes de la Comunidad UC y profesionales pertenecientes a instituciones con convenio.
Las personas interesadas pueden solicitar información escribiendo a [email protected].
En pocas palabras
- Inscripciones abiertas: la Universidad de Congreso ofrece una Maestría en Ciudad, Urbanismo y Hábitat Sostenible.
- Modalidad y Duración: carrera 100% online, inicia en septiembre de 2026.
- Perfil Profesional: dirigida a arquitectos, urbanistas y gestores interesados en desarrollo urbano.